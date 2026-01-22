Νομοθετική πρωτοβουλία Μπιλιράκη αναβαθμίζει στρατηγικά την Ανατολική Μεσόγειο

Σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της Ανατολικής Μεσογείου ως βασικού πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αποτελεί η προώθηση του «Eastern Mediterranean Gateway Act» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Κεντρικός πρωταγωνιστής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ο ομογενής βουλευτής Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικανός – Φλόριντα), σε συνεργασία με τον Δημοκρατικό βουλευτή Μπραντ Σνάιντερ, καθώς και ομάδα βουλευτών και από τα δύο κόμματα.

Η πρωτοβουλία του Γκας Μπιλιράκη επιδιώκει να ενσωματώσει θεσμικά την Ανατολική Μεσόγειο στον στρατηγικό σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίζοντάς την ως κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό κόμβο που συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Το νομοσχέδιο ενισχύει τη στήριξη των ΗΠΑ στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση των ενεργειακών και εμπορικών διαδρομών και στη θωράκιση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι η υποστήριξη του IMEC είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής διασύνδεσης και της περιφερειακής συνεργασίας. Τόνισε επίσης ότι το εγχείρημα προσφέρει μια διαφανή και βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στην κινεζική Πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος», ενισχύοντας παράλληλα τις στρατηγικές συνεργασίες των ΗΠΑ και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γκας Μπιλιρακης «πρωταγωνιστής» στην προώθηση των Εθνικών μας θεμάτων

Ο ρόλος του Γκας Μπιλιράκη θεωρείται καθοριστικός, καθώς το νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει πολυετή διακομματική προσπάθεια για την εμβάθυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της Ανατολικής Μεσογείου στις προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας, τη θεσμοθέτηση στρατηγικών διαλόγων με χώρες-εταίρους του IMEC, καθώς και τη στήριξη διασυνοριακών υποδομών και ενεργειακών διασυνδέσεων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προτείνει τη μελέτη επέκτασης προγραμμάτων καινοτομίας ΗΠΑ–Ισραήλ σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο και την αξιολόγηση πολυμερών μοντέλων συνεργασίας, όπως το κέντρο CYCLOPS στην Κύπρο, για την ενίσχυση του συντονισμού σε θέματα ασφάλειας, εκπαίδευσης και περιφερειακής συνεργασίας. Η προώθηση του «Eastern Mediterranean Gateway Act» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει τη διακομματική στήριξη στο όραμα που προωθεί ο Γκας Μπιλιράκης: μια Ανατολική Μεσόγειο με ενισχυμένο στρατηγικό ρόλο, βασισμένη σε κοινά συμφέροντα ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής συνδεσιμότητας και μακροπρόθεσμου γεωπολιτικού συντονισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.