Οι ΗΠΑ δίνουν το master plan για τη Γάζα: Ουρανοξύστες και φουτουριστικά κτίρια - «Θα είναι υπέροχα»

Στο περιθώριο της παρουσίασης, στο Νταβός, του μεγαλεπίβολου σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ανέβηκε στο βήμα και έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με το σχέδιο ανοικοδόμησης στην περιοχή.

«Μας ρωτούν ποιο είναι το plan B», είπε ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε plan B. Έχουμε σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Όλοι δεσμευόμαστε να την κάνουμε να δουλέψει». Και συνέχισε, σημειώνοντας: «Υπάρχει ένα master plan. Θα το εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Χτίζονται πόλεις όπως αυτή με δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους σε τρία χρόνια. Και πράγματα σαν κι αυτά είναι πολύ εφικτά αν τα υλοποιήσουμε».

Reuters

Ο Κούσνερ κατέληξε με μια έκκληση: «Βλέπω πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να κλιμακώσουν την κατάσταση. Νομίζω ότι ο πόλεμος τελείωσε, ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, ο στόχος μας είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού».

«Όλοι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, όλοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ας καταβάλουμε προσπάθειες για να προωθήσουμε όσους εργάζονται για να το οικοδομήσουν αυτό», υπογράμμισε.

Τραμπ: Άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα θα ζήσουν τόσο καλά

Τον λόγο στη συνέχεια, πήρε ο Αμερικανός πρόεδρος για να ευχαριστήσει τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για το έργο τους στις διαπραγματεύσεις και στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την περιοχή.



«Είμαι άνθρωπος των ακινήτων και όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία. Κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία πάνω στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το όμορφο ακίνητο, τι θα μπορούσε να είναι για τόσους πολλούς ανθρώπους» σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και κατέληξε με μία... αποθεωτική δήλωση: «Θα είναι τόσο υπέροχα. Άνθρωποι που ζουν τόσο άσχημα θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία»...