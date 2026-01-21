Ρούτε: Είμαστε ευτυχείς που επανεξελέγη ο Τραμπ - Προτεραιότητά μας η Ουκρανία και όχι η Γροιλανδία

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για τον Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του, σε μια συζήτηση με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;» μαζί με μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, έγιναν καθώς ο Τραμπ εντείνει τις απειλές του να «καταλάβει» τη Γροιλανδία από τη Δανία, μια κίνηση που θα υπονόμευε τη διατλαντική συμμαχία δεκαετιών.



Ο Ρούτε ρώτησε το ακροατήριο αν «πραγματικά πιστεύει ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ», αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα είχαν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ τους. «Με τίποτα. Χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ», είπε, ενώ επισήμανε πως η βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι η Ουκρανία και όχι η Γροιλανδία.



«Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί, γιατί μας έχει αναγκάσει στην Ευρώπη να αναλάβουμε τις συνέπειες και να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας», τόνισε.



Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη, είπε ακόμα ο Ρούτε, κάτι που αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα». Καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να στείλει περισσότερους στρατιώτες στην Ασία, είναι «λογικό να αναμένουν από εμάς στην Ευρώπη να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη θα εργαστεί για να αναλάβει περισσότερες αμυντικές ικανότητες στην ήπειρο, ενώ μια «ισχυρή, συμβατική» παρουσία των ΗΠΑ θα παραμείνει επίσης εκεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. «Αλλά και πάλι, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ, ώστε να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο» συμπλήρωσε ο Ρούτε.

«Μία μελετημένη διπλωματία είναι ο τρόπος διαχείρισης του θέματος Γροιλανδίας»

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε πως μία «μελετημένη διπλωματία» είναι ο μόνος τρόπος για τη διαχείριση της κατάστασης. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς εν τέλει είναι μία μελετημένη διπλωματία».



«Η Ουκρανία πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Ουκρανία έρχεται πρώτη διότι είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ασφάλεια».



Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε πεπεισμένος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα σπεύσουν σε βοήθεια των ΗΠΑ αν χρειασθεί, αντίθετα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ στο ΝΑΤΟ πιστεύουμε ότι με τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ (δανείου) που μπόρεσε να εξασφαλίσει η Κομισιόν και με την ειρηνευτική διαδικασία να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση μπορούμε να ξεχάσουμε την άμυνα της Ουκρανίας, να μην το κάνουμε».



«Χρειάζονται την υποστήριξή μας σήμερα, αύριο και την επόμενη μέρα. Θέλω οι ευρωπαίοι σύμμαχοι να συνεχίσουν να είναι επικεντρωμένοι στο θέμα αυτό», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.