«Διπλωματικό επεισόδιο» στο Νταβός: Αποχώρησε η Λαγκάρντ από γεύμα μετά τα σχόλια υπουργού του Τραμπ

«Ηλεκτρισμένη» είναι η ατμόσφαιρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, λίγο πριν την ομιλία Τραμπ στο Νταβός εν μέσω των απειλών του για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποχώρησε από ένα ιδιωτικό δείπνο στο Νταβός κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στις οποίες ο ίδιος επέκρινε έντονα τις ενεργειακές πολιτικές και την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε καθώς ο Λάτνικ εξαπέλυσε έντονη κριτική για την Ευρώπη, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους. Κάποιοι ερμήνευσαν τα σχόλιά του ως αντίκρουση στις δημόσιες υπερασπίσεις των Ευρωπαίων ηγετών για την ενότητα και την οικονομική ισχύ του μπλοκ νωρίτερα στο Νταβός. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του Λάτνικ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

«Δεν θα τον συναντήσω»

Η είδηση της αποχώρηση της προέδρου της ΕΚΤ, μετά τα απαξιωτικά σχόλια του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ είναι απλώς το «κερασάκι στην τούρτα». Η Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι ή αντίπαλοι της ΕΕ απάντησε ότι «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι».



Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα. «Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε.



«Μόλις ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.



«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες -που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι- θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», κατέληξε η Λαγκάρντ.