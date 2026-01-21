Γροιλανδία: Οδηγίες προς τους πολίτες για ενδεχόμενη «κρίση»

Ένα νέο φυλλάδιο με οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση «κρίσης» έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας γύρω από το αρκτικό νησί.

Το έγγραφο, με τίτλο «Προετοιμασία για κρίσεις – Να είστε αυτόνομοι για πέντε ημέρες», περιλαμβάνει συστάσεις για την αποθήκευση βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα πέντε ημερών, τρία λίτρα νερού ημερησίως ανά άτομο, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, καθώς και κυνηγετικά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό αλιείας.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας, Πέτερ Μποργκ, το φυλλάδιο αποτελεί «ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο» για τον πληθυσμό, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές δεν αναμένουν να χρειαστεί η εφαρμογή του.

Η σύνταξη του εγγράφου ξεκίνησε το προηγούμενο έτος, με αφορμή επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού, καθώς περίπου το 90% των 57.000 κατοίκων είναι Ινουίτ, για τους οποίους το κυνήγι και η αλιεία αποτελούν βασικά μέσα επιβίωσης.

«Η προετοιμασία είναι προτιμότερη από το να μην υπάρχει καμία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πέτερ Μποργκ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι ένα στρατιωτικό σενάριο δεν θεωρείται πιθανό, ωστόσο τόνισε πως το αυτόνομο έδαφος της Δανίας οφείλει να είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους γεωστρατηγικής ασφάλειας και την παρουσία Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική. Από το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει βία, ζητώντας ωστόσο άμεσες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου 2025, το 85% των κατοίκων της Γροιλανδίας αντιτίθεται στην προσάρτηση του εδάφους τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μόλις το 6% δηλώνει υπέρ.