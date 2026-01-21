«Μας γ@μ@τε εδώ και 30 χρόνια»: Απαξιωτικός και επιθετικός Τραμπ για την Ευρώπη από το Νταβός

Ενδεικτικό του κλίματος στο ελβετικό θέρετρο είναι το διπλωματικό επεισόδιο που σημειώθηκε σε ιδιωτικό δείπνο με την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ με αφορμή σχόλια που έκανε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης.

Η ομιλία Τραμπ διάρκειας μιας ώρας και 12 λεπτών ήταν ένα επιθετικό και απαξιωτικό μανιφέστο κατά της Ευρώπης που ολοκληρώθηκε μέσα σε χαλαρά και αμήχανα χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

«Μας γ@μ@τε εδώ και 30 χρόνια»

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα στο Νταβός και απευθύνθηκε σε τόσους πολλούς σεβαστούς επιχειρηματικούς ηγέτες, σε τόσους φίλους και σε λίγους εχθρούς» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορές στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η οικονομία μας αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον προβλεπόμενο ρυθμό του ΔΝΤ και πιστεύω ότι οι πολιτικές μου μπορούν να φέρουν ακόμα υψηλότερη ανάπτυξη. Οι ΗΠΑ είναι η οικονομική ατμομηχανή του πλανήτη όταν η Αμερική ακμάζει, ακμάζει ολόκληρος ο κόσμος. Η ιστορία δείχνει ότι όταν η Αμερική πάει στραβά, όλος ο κόσμος πάει στραβά. Όταν εμείς πέφτουμε, μας ακολουθείτε προς τα κάτω. Όταν εμείς ανεβαίνουμε, μας ακολουθείτε προς τα πάνω» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τραμπ ξεκίνησε αμέσως την ευθεία επίθεση προς την Ευρώπη: Δεν την αναγνωρίζω πλέον, ορισμένα κράτη της δεν αναγνωρίζονται, αγαπώ την Ευρώπη αλλά έχει πάρει λάθος δρόμο. Ειλικρινά, πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας, και οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει — και όσοι καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος και σε μια αποστροφή του λόγου του αναφερόμενος στην Ευρώπη και στη Γαλλία είπε: «Μας γ@μ@τε εδώ και 30 χρόνια».

«Πόσο ηλίθιοι ήμασταν...»

Ο αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Ευρώπη «αυτοκαταστρέφεται» αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη.

«Μετά από τον πόλεμο δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία στη Δανία, πόσο ηλίθιοι ήμασταν! Είναι μέρος της Βόρειας Αμερικής, είναι το έδαφός μας και τώρα πόσο αχάριστοι είναι οι Δανοί» είπε χαρακτηριστικά και μπροστά σε δεκάδες ευρωπαίους ηγέτες μιλώντας για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υποστήριξε:

«Χωρίς εμάς όλοι θα μιλούσατε Γερμανικά ή ίσως λίγα Ιαπωνικά...»

Κατά τον κ. Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να συζητηθεί η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ χωρίς αυτό να αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ αλλά ενδυνάμωση της ασφάλειας.

«Έχουν λοιπόν μια επιλογή. Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα σας θυμόμαστε...» είπε ο πρόεδρος Τραμπ έχοντας λίγο νωρίτερα αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Η Βενεζουέλα έχει προβλήματα, αλλά τη βοηθάμε...»

«Την τελευταία εβδομάδα παραλάβαμε 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο από τη Βενεζουέλα. Ήταν μια σπουδαία χώρα πριν από 20 χρόνια, τώρα έχει προβλήματα αλλά τη βοηθάμε» υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ και συμπλήρωσε:

«Η επίθεση τελείωσε και είπαν «ας κάνουμε μια συμφωνία», οι περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό γιατί η Βενεζουέλα θα βγάλει περισσότερα χρήματα τους επόμενους έξι μήνες από όσα έχει βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια...».

Μαστίγιο και καρότο για τους ευρωπαίους

O κ. Τραμπ επέκρινε με δριμύτητα τις πολιτικές της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας δείχνοντας ως υπεύθυνους τους... αριστερούς.

«Οι τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκτοξευτεί κατά 139%. Ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει είναι ότι όσο περισσότερες ανεμογεννήτριες έχει μια χώρα, τόσο περισσότερα χρήματα χάνει και τόσο χειρότερα τα πάει η χώρα.



Η Κίνα κατασκευάζει σχεδόν όλες τις ανεμογεννήτριες. Κι όμως, δεν έχω καταφέρει να βρω κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα.Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τα κατασκευάζουν, τα πουλάνε στους ηλίθιους για μια περιουσία - αλλά δεν τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι» είπε χαρακτηριστικά.

Απαξιωτική ήταν η αναφορά του στον Εμμανουέλ Μακρόν: «Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου, τι στο καλό συνέβη; Το «έπαιζε» σκληρός;» είπε χαρακτηριστικά.

Παρ' όλα αυτά ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη μοιράζονται «κοινούς δεσμούς» αλλά όπως είπε «Η Ευρώπη πρέπει να βγει από την κουλτούρα στην οποία έχει ενσωματωθεί τα τελευταία 10 χρόνια γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πολύ για τους λαούς της Ευρώπης—πραγματικά. Κοιτάξτε, κατάγομαι από την Ευρώπη—τη Σκωτία και τη Γερμανία, εκατό τοις εκατό. Και πιστεύουμε βαθιά στους δεσμούς που μοιραζόμαστε με την Ευρώπη. Ως πολιτισμός, θέλω να τη δω να τα πάει περίφημα. Γι' αυτό ζητήματα όπως η ενέργεια, το εμπόριο, η μετανάστευση και η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτελούν κεντρική μέριμνα για όποιον θέλει να δει μια ισχυρή και ενωμένη Δύση».

Δείτε την ομιλία Τραμπ