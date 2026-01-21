Γεραπετρίτης: Διπλή απόσταση της Αθήνας από Τραμπ για Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Action 24 δε δίστασε να πάρει αποστάσεις από δυο βασικές επιλογές της διοίκησης Τραμπ τόσο ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας όσο και για το αμφιλεγόμενο, όπως έχει σχεδιαστεί από την Ουάσιγκτον, «Συμβούλιο Ειρήνης».

Αποστάσεις από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας πήρε σαφείς αποστάσεις από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν είναι συμβατή με το αντίστοιχο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αφορά μόνο στη Γάζα αλλά έχει μια γενικευμένη έννοια κάτι το οποίο οδηγεί όλες σχεδόν της χώρες της Ε.Ε. - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - να είναι τουλάχιστον επιφυλακτικές απέναντι σε αυτή την αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία. «Η Ελλάδα δεν θα αποστεί από την ευρωπαϊκή θέση» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Στο πλευρό της Γροιλανδίας»

«Έχουμε μια καλή και στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα της Γροιλανδίας έχει ιδιαιτερότητες γιατί βρίσκεται υπό την κυριαρχία χώρας - μέλους της Ε.Ε. και αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του ζητήματος γιατί η Δανία ανήκει στο ΝΑΤΟ, υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας αλλά υπάρχουν και διεθνείς συμφωνίες για τη Γροιλανδία. Η θέση της Ελλάδας είναι θέση αξιακού ρεαλισμού. Υπάρχουν αξίες αδιαπραγμάτευτες που στήριξαν την ελληνική εξωτερική πολιτική και πάγια ελληνική θέση είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας η οποία θα βάλλεται στο μέλλον ή θα απειλείται» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει την Ελλάδα σε μια πραγματικής ισχύος «έχοντας μεγαλώσει το διπλωματικό της αποτύπωμα» με συμφωνίες, με τον Θαλάσσιο Σχεδιασμό, με μεγάλες συμμαχίες με την Ελλάδα «πιο ισχυρή από ποτέ επειδή αντιμετωπίζουμε τις διεθνείς σχέσεις με συνέπεια και ειλικρίνεια».

«Στην τελική φάση των συζητήσεων για το ΑΣΣ»

Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Flash.gr ότι πλέον Αθήνα και Άγκυρα βρίσκονται στην τελική φάση των συζητήσεων για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα γίνει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

«Θα πρέπει να συζητούμε με τους γείτονές μας, το να έχεις μια αδιάλλακτη στάση δεν θα σε ωφελήσει απέναντι στον γείτονα ούτε απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες σου, η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια επιχειρήματα που δεν είχε αναπτύξει ποτέ, το να συζητάς δεν σημαίνει ότι υποχωρείς, η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεγαλώνει» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, ερωτηθείς για το εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τον αμερικανικό παράγοντα ώστε Ελλάδα και Τουρκία να μπουν σε τροχιά διαλόγου και επίλυσης «διαφορών», ξεκαθάρισε ότι οι δυο χώρες μπορούν να συνομιλούν χωρίς την παρέμβαση τρίτων αλλά διευκρίνησε πως οι δυο πλευρές δεν είναι σε αυτή τη φάση έτοιμες να συζητήσουν για τις θαλάσσιες ζώνες.