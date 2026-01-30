Μίλησαν τηλεφωνικά Γεραπετρίτης - Ρούμπιο, στο επίκεντρο ελληνοαμερικανικές σχέσεις και Μέση Ανατολή

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή (30/1) με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όπως έγινε γνωστό από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η συζήτηση που είχαν οι δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι, επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου στην Αθήνα, προσθέτει το ΥΠΕΞ.

FM George Gerapetritis had a phone conversation with U.S. Secretary of State @StateDept Marco Rubio @SecRubio.



Discussion focused on the excellent state of #Greece–U.S. relations and preparations for the 6th round of the Strategic Dialogue in Athens. pic.twitter.com/KcRKirXghs — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε πάνω από μισή ώρα. Η συνομιλία των δύο ανδρών δεν συνδέεται με κάποιο έκτακτο γεγονός, καθώς ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα, μετά τις επαφές που είχε πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη και την παρέμβαση που έκανε στα Ηνωμένα Έθνη.



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα.



Παράλληλα, εκφράστηκε η επιθυμία να επισκεφθεί ο Μάρκο Ρούμπιο την Αθήνα για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, εντός των πρώτων μηνών του 2026. Ωστόσο, δεν ορίστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε κατά προσέγγιση ημερομηνία.



Τέλος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπολογίζουν στη δέσμευση της Ελλάδας για την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.