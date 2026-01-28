Γεραπετρίτης: Ιδεολόγημα της Τουρκίας οι γκρίζες ζώνες - Δεν συζητούμε ζητήματα κυριαρχίας

Από τη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση της ελληνικής διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν θέτει υπό συζήτηση με κανέναν δρώντα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Απορρίπτοντας στο σύνολό τους τις τουρκικές διεκδικήσεις, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής χαρακτήρισε το ιδεολόγημα των «γκρίζων ζωνών» απολύτως ανυπόστατο, τονίζοντας ότι στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης ή τεκμηριωμένου επιχειρήματος. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Γεραπετρίτης, η ελληνική στάση παραμένει προσηλωμένη στις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο παρέχει μια σαφή και αδιαμφισβήτητη τοποθέτηση για τα δίκαια της χώρας μας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε για την έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Παύλο Χρηστίδη, επισημαίνοντας ότι η παρούσα συγκυρία δεν επιτρέπει κινήσεις εσωστρέφειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακομματική σύμπνοια αποτελεί εθνική αναγκαιότητα τη στιγμή που η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα και θωρακίζεται αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε πιθανή επιβουλή. Η θεσμική θωράκιση και η ενεργητική παρουσία της χώρας στα διεθνή φόρουμ καθιστούν την εθνική ομοψυχία απαραίτητο θεμέλιο για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.