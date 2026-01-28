Πολιτική Γιώργος Γεραπετρίτης Ελληνοτουρκικά

Γεραπετρίτης: Ιδεολόγημα της Τουρκίας οι γκρίζες ζώνες - Δεν συζητούμε ζητήματα κυριαρχίας

Έκκληση για διακομματική σύμπνοια με φόντο την ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της χώρας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΦΩΤΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΦΩΤΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Από τη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση της ελληνικής διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας πως η Αθήνα δεν θέτει υπό συζήτηση με κανέναν δρώντα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Απορρίπτοντας στο σύνολό τους τις τουρκικές διεκδικήσεις, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής χαρακτήρισε το ιδεολόγημα των «γκρίζων ζωνών» απολύτως ανυπόστατο, τονίζοντας ότι στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης ή τεκμηριωμένου επιχειρήματος. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Γεραπετρίτης, η ελληνική στάση παραμένει προσηλωμένη στις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο παρέχει μια σαφή και αδιαμφισβήτητη τοποθέτηση για τα δίκαια της χώρας μας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών τοποθετήθηκε για την έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Παύλο Χρηστίδη, επισημαίνοντας ότι η παρούσα συγκυρία δεν επιτρέπει κινήσεις εσωστρέφειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακομματική σύμπνοια αποτελεί εθνική αναγκαιότητα τη στιγμή που η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα και θωρακίζεται αποτελεσματικά απέναντι σε κάθε πιθανή επιβουλή. Η θεσμική θωράκιση και η ενεργητική παρουσία της χώρας στα διεθνή φόρουμ καθιστούν την εθνική ομοψυχία απαραίτητο θεμέλιο για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Γιώργος Γεραπετρίτης Ελληνοτουρκικά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader