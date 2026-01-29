Δυναμιτίζουν το κλίμα οι Τούρκοι - «Επ' αόριστον οι Navtex στο Αιγαίο, όχι διετούς διάρκειας»

Διευκρινίσεις σχετικά με τις NAVTEX που έχει εκδώσει στο Αιγαίο δίνει η Τουρκία, απαντώντας σε δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου που κάνουν λόγο για χρονική ισχύ 2 ετών.



Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου άμυνας , οι Navtex που εκδόθηκαν ως τεχνικές αντιρρήσεις απέναντι σε ενέργειες της Ελλάδας, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο», δεν έχουν διετή διάρκεια αλλά ισχύουν επ’ αόριστον.



Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οι NAVTEX εκδόθηκαν με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τονίζει πως όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται με την Τουρκία.



Παράλληλα, οι ίδιες πηγές θέτουν θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου , με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που περιλαμβάνουν και τα χωρικά τους ύδατα παραβιάζει διεθνείς συνθήκες και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Οι πηγές του υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κάθε μονομερή ενέργεια που κατά την τουρκική πλευρά–αγνοεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της.