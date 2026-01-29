Μητσοτάκης-Ερντογάν: Δυο οι υποψήφιες ημερομηνίες για το ραντεβού

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας, όπως επισημαίνει στη στήλη υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή.

Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν βρίσκονται εδώ και ημέρες σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και κατά πληροφορίες εξετάζουν τουλάχιστον δύο ημερομηνίες στο διάστημα 2- 11/2, στις οποίες φαίνεται ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στα προγράμματα των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις ημερομηνίες, που έχει κυκλωθεί φαίνεται πως είναι την εβδομάδα από τις 9 έως τις 13 Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα το τριήμερο 9 – 11/2 καθώς στις 12 πραγματοποιείται άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στις 13 ξεκινούν οι εργασίες της ετήσιας Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή επισημαίνει στη στήλη πως η οριστικοποίηση του εκκρεμούς εδώ και αρκετούς μήνες ΑΣΣ είναι θέμα των επόμενων ( λίγων ) 24ώρων, αν και η δημοσιοποίηση του συναρτάται ευθέως από τη συνεννόηση, που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μολονότι κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι οι προσδοκίες ως προς τη συζήτηση για τη μία και μόνη διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ήτοι την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας είναι μάλλον χαμηλές, η σημασία του ξεπαγώματος του διμερούς διαλόγου σε επίπεδο κορυφής είναι πολύ μεγάλη δεδομένης και της πρωτόγνωρης ρευστότητας, που διαπιστώνεται τόσο στην ευρύτερη περιοχή μας, όσο και στις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ στα μέτωπα της Γροιλανδίας και του Μεσανατολικού.