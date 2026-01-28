Η Αθήνα μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις (λόγω Τραμπ)

Ένα από τα διεθνή μέτωπα, όπου δοκιμάζεται η συνοχή της πολιτικής οντότητας, που για πολλές δεκαετίες αποκαλούμε Δύση και κατ' ουσίαν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ε.Ε. είναι το Μεσανατολικό.

Σήμερα επίκειται η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα στον απόηχο της πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ για το Βoard of Peace ( Συμβούλιο της Ειρήνης ), που έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η Αθήνα σταθμίζει πολύ προσεκτικά τη στάση της, στο φόντο και της συμβιβαστικής πρότασης Μητσοτάκη κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα.

«Επιδιώκουμε ενεργό ευρωπαικό ρόλο στη Γάζα» διεμήνυσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, ωστόσο, οι λεπτομέρειες ενδεχόμενης ελληνικής συμμετοχής βρίσκονται ακόμη στον αέρα. Ανώτερη διπλωματική πηγή τονίζει στον flash.gr ότι η έκταση της εντολής, ο γεωγραφικός χώρος, που αυτή θα καλύπτει, αλλά η ιεραρχική πυραμίδα αυτού του σχήματος είναι ακόμη κρίσιμα ζητήματα προς αποσαφήνιση.

Η ίδια πηγή σημειώνει πως ένα αποδεκτό σενάριο ελληνικής συμμετοχής θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτικών στο υπό διαμόρφωση Γενικό Στρατηγείο της δύναμης, που θα έχει ως αποστολή τη διατήρηση της ειρήνης ( peacekeeping force ). Άλλα, εύπεπτα για την Αθήνα σενάρια θα μπορούσαν να προβλέπουν μία δύναμη επιμελητείας ή την ανάληψη της ευθύνης εκπαίδευσης της στρατιωτικής δύναμης, που θα βρίσκεται στο πεδίο, ωστόσο, όλα τα παραπάνω βρίσκονται ακόμη στη σφαίρα της θεωρίας.