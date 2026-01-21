Βήμα πίσω από τον Τραμπ: Αποσύρει την απειλή για δασμούς λόγω Γροιλανδίας

Την απόσυρση της απειλής για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία ανακοίνωσε από το Νταβός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτηση που έκανε απόψε, δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή των δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για μια μελλοντική συμφωνία που θα αφορά την Αρκτική.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η προοπτική αυτής της συμφωνίας θα είναι «εξαιρετική» τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

«Δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης σε σχέση με τις πρόσφατες απειλές του προς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ολόκληρη η δήλωση Τραμπ:

Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής. Αυτή η λύση, εάν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Πραγματοποιούνται περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το The Golden Dome, καθώς αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, ανάλογα με τις ανάγκες, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις - Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!