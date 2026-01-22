Νταβός: Τα απόνερα της πρώτης ημέρας Τραμπ: Η αμερικανική οικονομία και η Ευρώπη που «λοξοδρόμησε»

Στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός βρέθηκε εχθές (Τετάρτη 21/1), ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με την παρουσία και τις τοποθετήσεις του να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της διεθνούς πολιτικής και οικονομικής σκηνής.

Η εμφάνισή του θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες της φετινής διοργάνωσης, καθώς συνδύασε αιχμηρή ρητορική, γεωπολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις διατλαντικές σχέσεις. Η άφιξη του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση, λόγω τεχνικού προβλήματος στο Air Force One, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στο πρόγραμμά του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ εμφανίστηκε κανονικά στο Φόρουμ και προχώρησε στην κεντρική του ομιλία, η οποία έδωσε τον τόνο της ημέρας και προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις.

Η ισχυρή αμερικανική οικονομία, η Ευρώπη που «λοξοδρόμησε» και η αποκλιμάκωση στο θέμα της Γροιλανδίας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ παρουσίασε την εικόνα μιας ισχυρής αμερικανικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της κυβέρνησής του ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική προς την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι «κινείται προς λάθος κατεύθυνση» σε ζητήματα όπως η ενεργειακή πολιτική, η ασφάλεια και η οικονομική στρατηγική. Οι δηλώσεις αυτές αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–ΕΕ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέμα της Γροιλανδίας, την οποία χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, έκανε λόγο για ένα «πλαίσιο συζήτησης» με συμμάχους και το ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονο προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θεωρήθηκαν ενδεικτικές της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον στους συμμάχους της. Τα «απόνερα» της παρουσίας Τραμπ έγιναν άμεσα αισθητά. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες εξέφρασαν δημόσια ή παρασκηνιακά την ανησυχία τους για την κλιμάκωση της ρητορικής, ενώ αναλυτές σημείωσαν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τις πολιτικές ισορροπίες όσο και τις οικονομικές αποφάσεις.

Στις αγορές καταγράφηκε αρχικά νευρικότητα, η οποία στη συνέχεια περιορίστηκε, καθώς έγινε σαφές ότι δεν υπάρχουν άμεσα μέτρα ή κινήσεις που θα οδηγούσαν σε κλιμάκωση.

Το σημερινό πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου (22/1)

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δεύτερη ημέρα της παρουσίας Τραμπ στο Νταβός, όπου αναμένονται κρίσιμες επαφές και συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει σειρά διμερών συνομιλιών με ηγέτες και αξιωματούχους, με βασικά θέματα τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, την παγκόσμια ασφάλεια και τα ενεργειακά ζητήματα. Παράλληλα, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει σε θεματικές συζητήσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το βάρος να πέφτει στον ρόλο των ΗΠΑ στο διεθνές σύστημα.

Η Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει βαρόμετρο για το αν οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή αν θα παραμείνουν στο επίπεδο της πολιτικής πίεσης και της δημόσιας ρητορικής, σε ένα Νταβός που συνεχίζει να λειτουργεί ως κομβικό πεδίο διεθνών ζυμώσεων.