Ρούτε για ΝΑΤΟ: Ονειρεύεται όποιος πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ένταση που προκλήθηκε στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχία με αφορμή τη Γροιλανδία.

Η διπλωματική κρίση που προκλήθηκε έδωσε νέα ώθηση σε όσους υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή εναντίον του Τραμπ και να σπάσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από την Ουάσινγκτον. «Αν κάποιος σκεφτεί ξανά εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, μπορεί να συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορεί», δήλωσε ο Ρούτε στους νομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σημείωσε μάλιστα ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διπλασιάσουν τις αμυντικές δαπάνες από τον στόχο του 5% που συμφωνήθηκε πέρυσι στο 10% και να δαπανήσουν «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια» για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. «Θα χάναμε τον απόλυτο εγγυητή της ελευθερίας μας, που είναι η πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», σημείωσε ο Ρούτε και προσέθεσε «Οπότε, καλή τύχη».

JUST IN: Nato Chief Mark Rutte admits Europe cannot defend itself without the United States.



"Keep on dreaming, you can't." pic.twitter.com/TUncLokzdP — BRICS News (@BRICSinfo) January 26, 2026

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας επέμεινε ότι η δέσμευση των ΗΠΑ στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ παρέμεινε «πλήρης», αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν να δαπανούν περισσότερα για τους στρατούς τους. «Χρειάζονται έναν ασφαλή Ευρωατλαντικό χώρο και χρειάζονται επίσης μια ασφαλή Ευρώπη. Έτσι, οι ΗΠΑ έχουν κάθε συμφέρον στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ επανέλαβε τους επαίνους του προς τον Τραμπ για την πίεση που ασκεί στους απρόθυμους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Φάνηκε επίσης να απέρριψε μια πρόταση που είχε διατυπώσει ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους νωρίτερα αυτόν τον μήνα για μια πιθανή ευρωπαϊκή αμυντική δύναμη που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στην ήπειρο. «Θα κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Νομίζω ότι ο Πούτιν θα το λατρέψει. Οπότε ξανασκεφτείτε το», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Δεν θα διαπραγματευτώ για τη Γροιλανδία»

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ρούτε είπε ότι είχε συμφωνήσει με τον Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ θα «ανελάμβανε μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Αρκτικής», αλλά εναπόκειται στις αρχές της Γροιλανδίας και της Δανίας να διαπραγματευτούν για την παρουσία των ΗΠΑ στο νησί. «Δεν έχω εντολή να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Δανίας, οπότε δεν το έκανα και ούτε θα το κάνω», είπε.

Ο Ρούτε επανέλαβε ότι είχε τονίσει στον Τραμπ το κόστος που κατέβαλαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε οργή υποβαθμίζοντας τη συμβολή τους.

«Για κάθε δύο Αμερικανούς στρατιώτες που πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα, ένας στρατιώτης συμμάχου ή εταίρου, συμμάχου του ΝΑΤΟ ή χώρας-εταίρου, δεν επέστρεψε στην πατρίδα του. Γνωρίζω ότι η Αμερική εκτιμά ιδιαίτερα όλες τις προσπάθειες» κατέληξε.