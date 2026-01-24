Πρίγκιπας Χάρι κατά Τραμπ: «Έχασα φίλους στο Αφγανιστάν - Σεβαστείτε τις θυσίες του ΝΑΤΟ»

Σε μια σπάνια και δριμεία παρέμβαση, ο Πρίγκιπας Χάρι ένωσε τη φωνή του με τη βρετανική πολιτική ηγεσία καταδικάζοντας τους «προσβλητικούς» ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμαχικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Ο Δούκας του Σάσσεξ, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες στο Αφγανιστάν ως πιλότος επιθετικών ελικοπτέρων Apache, κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σεβαστεί την αλήθεια και τις θυσίες όσων πολέμησαν στην πρώτη γραμμή.

Το «χτύπημα» του Τραμπ και η απάντηση του Χάρι

Η κόντρα ξέσπασε μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News από το Νταβός, όπου ισχυρίστηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «έμεναν λίγο πίσω» από την πρώτη γραμμή του μετώπου και ότι οι ΗΠΑ «δεν τους χρειάστηκαν ποτέ».

Η απάντηση του Χάρι ήταν άμεση και προσωπική. «Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους ζωής εκεί. Και έχασα φίλους εκεί», δήλωσε ο Πρίγκιπας, υπενθυμίζοντας ότι 457 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση. «Αυτές οι θυσίες αξίζουν να αναφέρονται με αλήθεια και σεβασμό».

Ο Χάρι, σύμφωνα με το BBC, υπενθύμισε μάλιστα μια κρίσιμη ιστορική λεπτομέρεια: Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ (συλλογική άμυνα) ενεργοποιήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία για να στηριχθούν οι ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πρίγκιπας Χάρι κατά Τραμπ: «Έχασα φίλους στο Αγφανιστάν - Σεβαστείτε τις θυσίες του ΝΑΤΟ» - Reuters pic.twitter.com/RnIL5KMUiL — Flash.gr (@flashgrofficial) January 24, 2026

Σύσσωμη η Βρετανία κατά Τραμπ: «Αποτρόπαιες δηλώσεις»

Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν πολιτική «θύελλα» στο Λονδίνο, με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει τα λεγόμενά του «προσβλητικά και ειλικρινά αποτρόπαια».

Κιρ Στάρμερ: «Αν είχα κάνει εγώ ένα τέτοιο λάθος, θα ζητούσα συγγνώμη».

Kemi Badenoch (Συντηρητικοί): «Είναι ντροπή να υποτιμάται η μνήμη των νεκρών μας. Ο Τραμπ προφανώς δεν γνωρίζει την ιστορία».

Sir Ed Davey (Φιλελεύθεροι): «Ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία πέντε φορές (λόγω "ακανθών" στις φτέρνες). Πώς τολμά να αμφισβητεί τη θυσία των στρατιωτών;».

Η οργή των βετεράνων

Συγκλονιστική ήταν, σύμφωνα με το Skynews, η μαρτυρία της Diane Dernie, μητέρας του Ben Parkinson, του πλέον βαριά τραυματισμένου Βρετανού στρατιώτη που επέζησε από το Αφγανιστάν (έχασε και τα δύο πόδια και υπέστη εγκεφαλική βλάβη).

«Οι Ταλιμπάν δεν τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς μίλια μακριά από την πρώτη γραμμή. Το να ακούμε αυτόν τον άνθρωπο να λέει ότι απλώς "χαζολογούσαμε" πίσω από το μέτωπο, είναι η έσχατη προσβολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αριθμοί που διαψεύδουν τον Λευκό Οίκο

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πλήρωσαν βαρύ τίμημα:

-1.160 νεκροί στρατιώτες από συμμαχικές χώρες (εκτός ΗΠΑ).

-Η Βρετανία είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό απωλειών μετά τις ΗΠΑ.

-Η Δανία είχε τις περισσότερες απώλειες ανά κάτοικο από οποιοδήποτε άλλο έθνος του ΝΑΤΟ.

Η παρέμβαση του Χάρι θεωρείται από τους αναλυτές ως μια κίνηση που ξεπερνά τα βασιλικά πρωτόκολλα, καθώς μίλησε ως βετεράνος και όχι ως πρίγκιπας, προκειμένου να υπερασπιστεί την τιμή των συναδέλφων του απέναντι σε αυτό που πολλοί χαρακτήρισαν ως «ιστορική ανακρίβεια» του Αμερικανού Προέδρου.