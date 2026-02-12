«Κανείς σας δεν έπρεπε να είναι εδώ»: Ξέσπασε ο πρίγκιπας Χάρι μπροστά σε γονείς θυμάτων των social

Οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους λόγω της αλόγιστης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνάντησε στο Λος Άντζελες ο πρίγκιπας Χάρι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη η οποία θα εξετάσει εάν το Instagram και το YouTube βλάπτουν την ψυχική υγεία των νέων.

Μιλώντας στους συγγενείς των θυμάτων, ο Δούκας του Σάσσεξ τους ευχαρίστησε που λένε τις ιστορίες τους «ξανά και ξανά» και δεν αφήνουν τις υποθέσεις να ξεχαστούν. Οι οικογένειες ισχυρίζονται ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες είναι εθιστικές εκ φύσεως. Οι δικηγόροι του YouTube και του Meta, στο οποίο ανήκει το Instagram, απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Έτσι λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε την ελπίδα για «αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία» σε βίντεο που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο BBC Breakfast.

«Έχουμε πει ξανά και ξανά ότι πρόκειται για μια κατάσταση Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», τόνισε ο πρίγκιπας Χάρι και συνέχισε «Έχω βρεθεί και εγώ σε παρόμοιες καταστάσεις - εντελώς διαφορετικές - αλλά όταν βρίσκεσαι στο δικαστήριο και αν έχεις αυτό το συναίσθημα της απόλυτης συγκίνησης, επειδή δεν μπορείς να πιστέψεις ότι οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά λένε αυτά που λένε - αυτό από την ίδια τη φύση της υπεράσπισης αυτών που υπερασπίζονται, τα ψέματα που λένε, υποτιμούν τη ζωή, υποτιμούν τη ζωή των παιδιών σας - αν αυτό σας φέρνει στο προσκήνιο πράγματα, είναι απολύτως φυσιολογικό. Κανείς σας δεν θα έπρεπε να είναι εδώ».

«Σας ευχαριστώ που κάνατε όλα όσα έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ που λέτε τις ιστορίες σας ξανά και ξανά. Αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία: αυτά είναι τα τρία πράγματα που θα προκύψουν από αυτό» ανέφερε με εμφανή τη συγκίνησή του.

Η Meta έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να διατηρήσει τους νέους ασφαλείς στο διαδίκτυο. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει θέσει σε εφαρμογή ορισμένες λειτουργίες για «εφηβικούς λογαριασμούς» στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου του φιλτραρίσματος περιεχομένου για χρήστες κάτω των 16 ετών. Το YouTube διαθέτει επίσης διάφορες λειτουργίες για τον περιορισμό του περιεχομένου για νεότερους χρήστες.

Η έκβαση της υπόθεσης που ασκήθηκε στην Καλιφόρνια μπορεί επίσης να επηρεάσει ξεχωριστές υποθέσεις που έχουν ασκηθεί από δικηγόρους δεκάδων πολιτειών των ΗΠΑ, οι οποίοι ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις πλατφόρμες Meta.