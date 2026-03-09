Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε το νέο παρατσούκλι που έδωσε στον Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως απέκτησε ένα νέο παρατσούκλι το οποίο περιέχει μόνο δυο λέξεις, σύμφωνα με νέα ανάρτηση που έκανε με αφορμή την ημέρα της Γυναίκας η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ.

Στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μέγκαν κάθεται πάνω σε κάτι βράχια αγκαλιά με την κόρη του ζευγαριού, Λίλιμπετ, και κοιτάζουν τη θάλασσα. Στη λεζάντα που συνόδευε την εικόνα έγραψε «Για τη γυναίκα που μια μέρα θα γίνεις… Χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας».

Ωστόσο, λίγο πιο κάτω, εμφανιζόταν και η αναφορά «Παπά Σάσεξ», ένα παρατσούκλι που φαίνεται να χρησιμοποιείται για τον πρίγκιπα Χάρι ο οποίος τράβηξε το χαριτωμένο κλικ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρεται δημόσια ως «Πάπα Σάσεξ» καθώς η Μέγκαν συνηθίζει να τον αποκαλεί σε δημόσιες εμφανίσεις της αλλά και στην εκπομπή που παρουσιάζει στο Netflix με το αρχικό του ονόματός του «H». Όπως είχε αποκαλύψει παλιότερα, τα δυο τους παιδιά έχουν συνηθίσει να τον φωνάζουν «pappa» (δηλαδή μπαμπάς στα βρετανικά αγγλικά).

Η προσθήκη του «Σάσεξ» στο παρατσούκλι αποτελεί αναφορά στον βασιλικό τίτλο του Χάρι, «Δούκας του Σάσεξ», που του απονεμήθηκε από τη γιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, την ημέρα του γάμου του με τη Μέγκαν το 2018 όπου και έλαβαν ως «δώρο» το ομώνυμο Δουκάτο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι, σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μέγκαν είχε δηλώσει: «Είναι το κοινό μας επώνυμο ως οικογένεια και υποθέτω ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό θα ήταν για μένα μέχρι που αποκτήσαμε παιδιά. Μου αρέσει που είναι κάτι που μοιραζόμαστε όλοι μαζί, ο Άρτσι, η Λίλι και ο H. Σημαίνει πολλά για μένα».