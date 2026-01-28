Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε γιατί έσβησε φωτογραφίες με τον Χάρι και τη Μέγκαν - «Ντράπηκαν»

Στην αποκάλυψη γιατί έσβησε τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ προχώρησε η Κιμ Καρντ'ασια μιλώντας στο Podcast της αδελφής της «Khloe in Wonderland» την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Οι φωτογραφίες είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της μητέρας της, Κρις Τζένερ, με αποτέλεσμα η εμφάνιση του πρώην βασιλικού ζευγαριού να πυροδοτήσει μια σειρά από αντιδράσεις για την παρουσία τους στη λαμπερή γιορτή ενώ η αγγλική βασιλική οικογένεια γιόρταζε την Επέτειο Μνήμης από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζευγάρι των Σάσεξ φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του στο σπίτι του Τζεφ Μπέζος, όπου πραγματοποιήθηκε το πάρτι, αλλά προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις όταν ανέβηκαν φωτογραφίες τους στους λογαριασμούς Instagram της Κιμ Καρντάσιαν.

Ωστόσο, λόγο του σάλου, οι εικόνες διαγράφηκαν λίγες ώρες αργότερα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον λόγο πίσω από την κίνηση αυτή.

Σήμερα, η Αμερικανίδα influenver αποκάλυψε τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την κίνηση. «Η μαμά και η Μέγκαν είναι φίλες εδώ και μερικά χρόνια και έχουν μια πολύ γλυκιά σχέση. Βγάλαμε μια φωτογραφία και μετά νομίζω ότι τις εξετάζαμε όλοι. Όλοι επικοινωνούμε, ξέρετε, για το τι θα δημοσιεύσουμε. Φυσικά ποτέ δεν ανεβάζουμε κάτι χωρίς να έχουμε πάρει άδεια» ανέφερε αρχικά η Κιμ.

«Εμείς σεβόμαστε. Ναι, όπως έχουμε φωτογραφίες, έχουμε τις πιο τρελές, αστείες φωτογραφίες από εκείνη τη νύχτα, ξέρεις, αλλά δημοσιεύαμε απλώς διασκεδαστικές και τόσο αξιοπρεπείς φωτογραφίες. Αλλά μας κάλεσαν την επόμενη ημέρα και μας είπαν ότι ενώ ήταν πολύ ωραίο συνειδητοποίησαν ότι ήταν Ημέρα Μνήμης και δεν ήθελαν να τους δουν σε κάποιο πάρτι, παρόλο που η φωτογραφία είχε ήδη ανέβει» προσέθεσε. «Και μετά το κατεβάσαμε. Αλλά νομίζω ότι συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν τόσο ανόητο!» κατέληξε η τηλεοπτική περσόνα.