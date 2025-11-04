«Την πάτησε» η Κιμ Καρντάσιαν: Kόπηκε στις εξετάσεις της νομικής γιατί συμβουλεύτηκε το ChatGPT - «Απέτυχα»

Την «πάτησε» η Κιμ Καρντάσιαν καθώς όπως παραδέχτηκε η ίδια, εμπιστεύτηκε το ChatGPT για να περάσει τις εξετάσεις της νομικής σχολής ωστόσο η Τεχνητή Νοημοσύνη την πρόδωσε, αφού οι απαντήσεις αποδείχθηκαν λανθασμένες.

Η Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστρια της Καρντάσιαν στο All’s Fair, Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το Chat GPT για «συμβουλές ζωής» ή «συμβουλές για σχέσεις» ή αν θεωρεί το chatbot «φίλο». Αφού απάντησε αρνητικά στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT για «νομικές συμβουλές».

Συγκεκριμένα αποκάλυψε πως επιστράτευσε τo ChatGPT ενώ προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις της. «Το χρησιμοποιώ για νομικές συμβουλές. Όταν χρειάζομαι την απάντηση σε μια ερώτηση, τη βγάζω φωτογραφία και την εισάγω εκεί. Με έχει κάνει να αποτύχω στις εξετάσεις... όλες τις φορές. Και τότε θυμώνω και του φωνάζω», είπε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν.

«Αλλά μετά λέω ότι σου κάνει μάθημα για να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Την ήξερες την απάντηση εξ αρχής», συμπλήρωσε, χαρακτηρίζοντας τη σχέση της με το ChatGPT σαν μια τοξική φιλία.

«Ήταν η πιο τρελή ιδέα το να πάω στη Νομική, αλλά για μένα βγάζουν όλα νόημα και ελπίζω να είμαι πάντα περίεργη και να θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα», εξομολογήθηκε η ίδια.

Να σημειωθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν σπουδάζει νομική τα τελευταία έξι χρόνια και δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της να ασχοληθεί με τη δικηγορία στο μέλλον.