Χάμιλτον και Καρντάσιαν σε «καυτό» τετ α τετ εκτός... πίστας

Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον φέρονται να έχουν ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση, η οποία μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Sun», η Αμερικανίδα σταρ των reality πέταξε από το Λος Άντζελες με το ιδιωτικό της τζετ αξίας 100 εκατ. λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο λόγος; Για να περάσει ένα βράδυ -ή μάλλον ένα διήμερο- με τον Βρετανό επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 Λίουις Χάμιλτον.Το Σαββατοκύριακο 31/01 και 01/02, το ζευγάρι διέμεινε μαζί σε πολυτελές εξοχικό θέρετρο στα Cotswolds, είχε αποκλειστική χρήση του σπα, έκανε μασάζ για ζευγάρια και δείπνησε ιδιωτικά, μακριά από άλλους επισκέπτες.

Το ρομαντικό Σαββατοκύριακο και η συνάντησή τους κρατήθηκε διακριτική, με προσωπική ασφάλεια να τους συνοδεύει, ενώ κανένας από τους δύο δεν ανάρτησε κάτι στα social media, κάτι πολύ περίεργο ειδικά για την Καρντάσιαν, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα προσωπικά της προφί΄λ. Την επόμενη ημέρα έφυγαν μαζί από το ξενοδοχείο.

Παράλληλα θυμίζουμε ότι οι δυό τους γνωρίζονται εδώ και χρόνια μέσω του ίδιου κοινωνικού κύκλου, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα ερωτικό μεταξύ τους.

Μάλιστα, πηγές ανέφεραν ότι το ζευγάρι μοιράστηκε ένα δωμάτιο στο κεντρικό μέρος του σπιτιού, το οποίο εκτείνεται σε 85 στρέμματα γης. Είχαν επίσης αποκλειστική χρήση του σπα και της πισίνας το βράδυ, πριν από ένα οικείο δείπνο για δύο.

Όσα δήλωσαν οι πηγές της «Sun»

Η πηγή που μίλησε στη «Sun»:

«Όλα έδειχναν πολύ ρομαντικά. Η Κιμ και ο Λιούις έκαναν χρήση όλων των παροχών που προσφέρονταν.

Εκείνη είχε δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις έναν αξιωματικό προσωπικής προστασίας, αλλά έμεναν στο παρασκήνιο.

Είχαν κλείσει μασάζ για ζευγάρια και είχαν πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων μόνο για τους δυο τους».

«Δύο από τους τρεις στέκονταν φρουροί έξω από την πόρτα του δωματίου τους, ώστε κανείς να μην τους ενοχλήσει».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στη «Sun»:

«Η άφιξη της Kim ήταν πολύ διακριτική. Τη συνόδευαν δύο σωματοφύλακες και οδηγήθηκε γρήγορα στο εσωτερικό. Μία ώρα αργότερα, γύρω στις 4 μ.μ., ο Lewis προσγειώθηκε με ελικόπτερο και μπήκε μέσα, ενώ άλλοι επισκέπτες βρίσκονταν στον χώρο».

Μια πηγή πρόσθεσε:

«Είχαν κλείσει μασάζ για ζευγάρια και είχαν πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων μόνο για τους δυο τους. Όλα κρατήθηκαν πολύ ήσυχα, προφανώς ήθελαν να έχουν λίγο χρόνο μόνο για τους δυο τους. Το βράδυ, δείπνησαν σε ιδιωτική αίθουσα ώστε να μην υπάρχουν άλλοι επισκέπτες γύρω τους. Το Estelle Manor είναι ένα απίστευτο μέρος για ραντεβού, τόσο πολυτελές και λαμπερό».

«Ενώ ο Λιούις περπατούσε και χρησιμοποιούσε τις κεντρικές πόρτες, η Κιμ βγήκε από μια πλαϊνή έξοδο. Δεν γινόταν να μην καταλάβεις ότι ήταν εκείνη, αφού είχε περίπου οκτώ βαλίτσες, με το όνομά της ανάγλυφο στο πλάι. Ένας από τους σωματοφύλακές της κρατούσε τη τεράστια Birkin τσάντα της· φαινόταν τόσο βαριά που χρειαζόταν και τα δύο του χέρια για να τη σηκώσει και να τη βάλει στο αυτοκίνητο. Έφυγαν μαζί, μαζί με τους σωματοφύλακες, και απομακρύνθηκαν με τα αυτοκίνητα. Οι επισκέπτες που τους είδαν ψιθύριζαν μεταξύ τους, γιατί παρότι το Estelle Manor φιλοξενεί συνήθως διάσημους -και πολύ πλούσιους- επισκέπτες, δεν είναι κάθε Σαββατοκύριακο που εμφανίζονται η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον».

Η σχέση του Λιούις Χάμιλτον με την οικογένεια της Κιμ και τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουεστ

Ο Χάμιλτον γνωρίζει προσωπικά την Κιμ εδώ και αρκετά χρόνια ενώ ο ίδιος διατηρούσε στενή σχέση και με τον πρώην σύζυγό της, πατέρα των τεσσάρων παιδιών της και ράπερ, τον Κάνιε Γουέστ. Οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει φιλία και είχαν δεθεί ιδιαίτερα μέσω της μουσικής. Μάλιστα το 2015 ο Κάνιε κάλεσε τον Χάμιλτον να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του, ενώ έχουν συνεργαστεί και στο κομμάτι της τέχνης, με τον Λιούις να παίζει δική του μουσική στο στούντιο του ράπερ.

Ο Χάμιλτον είχε επίσης στενή επαφή με όλη την οικογένεια των Καρντάσιανς-Τζένερς. Ο 41χρονος στο παρελθόν είχε αναπτύξει φιλία με την ετεροθαλή αδελφή της Κιμ και supermodel Κένταλ Τζένερ, η οποία μάλιστα το 2024 τον συνόδευσε σε γύρο στο Grand Prix του Μαϊάμι. Παράλληλα, η μητέρα της Κιμ, Κρις Τζένερ, είχε περάσει χρόνο μαζί του στα πιτ στο Grand Prix του Μονακό το 2019. Ο πιλότος της Formula 1 είχε παρευρεθεί και σε οικογενειακές στιγμές της Κιμ, όπως στο Glastonbury, όταν ο Κάνιε Γουέστ ήταν το πρώτο-κυρίαρχο όνομα στο προκείμενο φεστιβάλ.