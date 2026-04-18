Μέγκαν Μαρκλ: Η μυστική εμφάνιση στο «MasterChef Australia» - Την υποδέχτηκαν ως… βασίλισσα

Η Μέγκαν Μαρκλ είπε ναι στην πρόταση του «MasterChef Australia» για να εμφανιστεί ως γκεστ σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του διάσημου ριάλιτι μαγειρικής. Η περιοδεία του πρίγκιπα Χάρι στην Αυστραλία ήταν μια ευχάριστη συγκυρία και το γλυκό έδεσε!

Η 44χρονη Δούκισσα του Σάσεξ θα εμφανιστεί σε ρόλο «ειδικού καλεσμένου» στη 18η σεζόν του «MasterChef Australia» που ξεκινά την Κυριακή (19/4), βέβαια το συγκεκριμένο επεισόδιο θα παιχτεί το καλοκαίρι στον αέρα του Channel 10.

«Βασίλισσα»… μαϊμού

Το Instagram του MasterChef Australia και του Channel 10 «έπεσε» όταν ανέβηκε το teaser που παρουσιάζει την είσοδο της Μέγκαν Μαρκλ στον διαγωνισμό. «Είχαμε βασιλικά πρόσωπα στην κουζίνα του MasterChef και πριν, αλλά κανέναν σαν κι αυτό! Από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια, καλωσορίστε στο MasterChef Αυστραλίας τη Δούκισσα του Σάσεξ», λέει η κριτής Poh Ling Yeow και μαζί με τους δύο συναδέλφους της, Jean-Christophe Novelli και Sofia Levin, υποδέχονται τη Δούκισσα που εμφανίζεται με total black look και κλέβει την παράσταση!

Το γεγονός πως αποκάλεσαν τη Μαρκλ ως «μέλος της βασιλικής οικογένειας» είναι κάτι που ξένισε αρκετό κόσμο στα social media που έσπευσαν να σχολιάσουν πως δεν είναι πια μέλος της οικογένειας, τουλάχιστον όχι με τον ανάλογο τίτλο και την τιμή! Η Μέγκαν και ο Χάρι παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020 και από το δικαίωμα να αποκαλούνται Αυτού ή Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, διατήρησαν όμως τους τίτλους «Δούκας» και «Δούκισσα»!

«Δεν θέλετε να τη χάσετε»

Το Channel 10 φυσικά δεν χάνει στιγμή και θέλει να πλασάρει τον νέο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής με όποιον τρόπο μπορεί κεφαλαιοποιώντας τη διασημότητα της Μαρκλ. «Η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ, κάνει μια ειδική εμφάνιση ως γκεστ αυτή τη σεζόν, καθώς επιστρέφει στην Αυστραλία για πρώτη φορά από το 2018. Μαζί με μια σειρά από αστέρες κριτών και γαστρονομικά είδωλα, η Μέγκαν βοηθά στην καθοδήγηση μερικών από τους πιο εντυπωσιακούς μάγειρες που έχει δει ποτέ ο διαγωνισμός. Αυτή είναι η σειρά του MasterChef που δεν θέλετε να χάσετε», καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου.

Μια μέρα χωρίς τη Μέγκαν

Όσο η Μαρκλ έκανε γυρίσματα για το ριάλιτι, ο Χάρι επισκέφθηκε την ποδοσφαιρική ομάδα Western Bulldogs και αργότερα ταξίδεψε στο Μνημείο Πολέμου της Αυστραλίας στην Καμπέρα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του ζευγαριού στην Αυστραλία από το 2018 και κράτησε 4 μέρες, καθώς έπρεπε να επιστρέψουν σπίτι για να είναι κοντά στα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ που δεν τους συνόδευσαν στην περιοδεία.