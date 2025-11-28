Η Μέγκαν Μαρκλ ξεσπάει κατά γνωστού οίκου μόδας - «Ποτέ μου δεν έκλεψα φόρεμα από φωτογράφιση»

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει κατηγορηματικά αρνηθεί ότι κράτησε ένα φόρεμα χωρίς άδεια μετά από τη χρήση του σε μία φωτογράφιση υψηλού προφίλ.

Μία ανώνυμη κατηγορία, σύμφωνα με την οποία η Δούκισσα του Σάσεξ δεν επέστρεψε το σμαραγδένιο πράσινο φόρεμα Galvan Ushaia, αξίας 1.695 δολαρίων, μετά τη φωτογράφιση του 2022, αναζωπυρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν επέλεξε να το φορέσει στο προωθητικό βίντεο για την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη ειδική εκπομπή της στο Netflix.

Το βράδυ της Κυριακής, ο επίσημος εκπρόσωπος της Μέγκαν ανέφερε στην εφημερίδα Daily Express: «Η υπόνοια ότι κάποια αντικείμενα κρατήθηκαν χωρίς τη πλήρη γνώση και συμφωνία των στυλιστών ή των αντίστοιχων ομάδων τους είναι όχι μόνο κατηγορηματικά ψευδής, αλλά και εξαιρετικά συκοφαντική. Οποιαδήποτε αντικείμενα κρατήθηκαν, έγιναν με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις συμφωνίες».

Το όλο ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο η New York Post η οποία επικαλείται ένα επεισόδιο podcast με τίτλο «Exclusive: Meghan Markle New Stealing Allegations» από τον Μάρτιο της περασμένης χρονιάς, το οποίο ισχυρίζεται ότι η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι δεν επέστρεψε «πολλά πράγματα» από την φωτογράφιση του περιοδικού Variety.

«Το έχει κάνει και το 2016»

Η δημοσιογράφος Βανέσα Γκριγκοριάδις, μιλώντας στο podcast «Heretics» του Andrew Gold τον Μάρτιο του 2023, επανέλαβε ισχυρισμούς που είχε κάνει ο βιογράφος των βασιλικών, Τομ Μπάουερ, στο βιβλίο του «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors» το 2022. Τότε ο Bower είχε αποκαλύψει ότι η Μέγκαν είχε προβεί σε αντίστοιχη πράξη το 2016 σε φωτογράφιση με τον καναδικό οίκο ρούχων Reitman’s, λίγους μήνες πριν γνωρίσει τον πρίγκιπα Χάρι.

Η Γκριγκοριάδις είπε: «Ο Μπάουερ ανέφερε ότι σε εκείνη τη φωτογράφιση όλα πήγαν καλά. Άλλωστε οι διάσημοι δεν επιτρέπεται ποτέ να κρατούν τα ρούχα που φορούν Ωστόσο, μέλη του συνεργείου έμειναν "έκπληκτοι" όταν δεν επιστράφηκαν ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια».

«Αλλά αυτό που σοκάρει ακούγοντας τέτοιες κατηγορίες είναι ότι κάποιος που ζει σε ένα σπίτι 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο, που μόλις έχει κλείσει συμφωνίες αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, θα νοιαζόταν να πάρει μαζί του κοσμήματα και ρούχα από μία φωτογράφιση, όταν προφανώς μπορεί να τα αγοράσει;» προσέθεσε η δημοσιογράφος.