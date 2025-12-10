Η Μέγκαν Μαρκλ επικοινώνησε για πρώτη φορά από το 2018 με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του

Την πρώτη επικοινωνία με τον πατέρα της φαίνεται πως είχε η Μέγκαν Μαρκλ ύστερα από την έκτακτη νοσηλεία του σε νοσοκομείο των Φιλιππινών.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έστειλε ιδιόχειρη επιστολή στην οποία δεν έχει γίνει γνωστό τι γράφει στον Τόμας Μαρκλ, με τον οποίο έχει να μιλήσει από τις παραμονές του γάμου της το 2018. Πατέρας και κόρη αποξενώθηκαν όταν ο Μαρκλ επιχείρησε να εκμεταλλευτεί προς οικονομικό όφελός του τη σχέση της με τον Βρετανό γαλαζοαίματο.

«Δεδομένου ότι μια δημοσιογράφος της Daily Mail παρέμεινε στο πλευρό του πατέρα της καθ' όλη τη διάρκεια, μεταδίδοντας κάθε επικοινωνία και παραβιάζοντας σαφή ηθικά όρια, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τη δούκισσα να επικοινωνήσει κατ' ιδίαν με τον πατέρα της, παρά τις προσπάθειές της τις τελευταίες ημέρες» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Μέγκαν και προσέθεσε «Με την υποστήριξη αξιόπιστων και έμπιστων επαφών, η αλληλογραφία της βρίσκεται πλέον με ασφάλεια στα χέρια του».

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν πράγματι το γράμμα έφτασε στα χέρια του Τόμας Μαρκλ.

Του ακρωτηρίασαν το πόδι

Υπενθυμίζεται ότι ο 81χρονος πατέρας της Μέγκαν, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν στο αριστερό πόδι ενώ βρισκόταν στις Φιλιππίνες, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν ήθελε να πεθάνει χωρίς να έχει συμφιλιωθεί με την Μέγκαν. Μάλιστα, εξέφρασε και την επιθυμία να γνωρίσει τα δύο εγγόνια του αλλά και τον πρίγκιπα Χάρι.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, έπειτα από μια αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του συνταξιούχου υπεύθυνου φωτισμού του Χόλιγουντ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και ο οποία οδήγησε σε νέκρωση του άκρου του. Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο γιος του Τόμας Μάρκλ, Τζούνιορ επιβεβαίωσε την είδηση.