Δραματικές ώρες για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ - Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του

Δραματικές ώρες περνά η οικογένεια της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς ο 81χρονος πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, νοσηλεύεται στην εντατική μετά από μια σοβαρή επέμβαση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail»,οι γιατροί στις Φιλιππίνες αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο, καθώς η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, έπειτα από μια αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του συνταξιούχου υπεύθυνου φωτισμού του Χόλιγουντ.

Συγκεκριμένα η επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από θρόμβωση που διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και ο οποία οδήγησε σε νέκρωση του άκρου του. Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο γιος του Τόμας Μάρκλ, Τζούνιορ επιβεβαίωσε την είδηση.

«Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, του έκαναν εξετάσεις και μας είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί» είπε ο Τόμας Τζούνιορ, εξηγώντας ότι η κατάσταση του οατέρα του επιδεινώθηκε απότομα.

Μετά την πρώτη εκτίμηση, ο Τόμας Μάρκλ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Σέμπου, όπου ζει από τις αρχές του έτους. Εκεί, οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να προχωρούν στον ακρωτηριασμό του άκρου του.

«Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου» τόνισε ο γιος του, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Μάλιστα αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση στον αριστερό του μηρό.

Ο 81χρονος νοσηλεύεται στην εντατική σε σταθερή, αλλά σοβαρή κατάσταση, ενώ -όπως ανέφερε ο γιος του- «οι επόμενες τρεις ημέρες είναι κρίσιμες».