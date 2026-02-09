Social media στο εδώλιο: Η δίκη στο Λος Άντζελες που μπορεί να αλλάξει για πάντα τις πλατφόρμες

Μια ιστορική δίκη ξεκινά στο Λος Άντζελες, φέρνοντας στο εδώλιο τους κολοσσούς των social media και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις πλατφόρμες τους. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία των Instagram, Facebook, YouTube, TikTok και Snapchat.

Οι εταιρείες κατηγορούνται ότι δημιούργησαν προϊόντα «εθιστικά από τον σχεδιασμό τους», με τους ενάγοντες να συγκρίνουν την υπόθεση με τις αγωγές κατά των καπνοβιομηχανιών τη δεκαετία του 1980. Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες θα εξεταστούν περίπου 22 “bellwether” αγωγές, δηλαδή υποθέσεις-πιλότοι, με περισσότερες από 1.500 μαρτυρίες.

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις της πρώτης υπόθεσης ξεκινούν τη Δευτέρα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αλλά και τον επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσέρι, να αναμένεται να καταθέσουν.

Μία δίκη διαφορετική από τις προηγούμενες

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες αγωγές κατά των social media αποτύγχαναν, καθώς οι εταιρείες επικαλούνταν το Section 230 του Αμερικανικού Νόμου περί Επικοινωνιών, που απαλλάσσει τις πλατφόρμες από ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων.

Ωστόσο, για πρώτη φορά, οι εταιρείες θα βρεθούν ενώπιον ενόρκων. Οι ένορκοι δεν θα κρίνουν αν συγκεκριμένο περιεχόμενο ήταν επιβλαβές, αλλά αν οι ίδιες οι εταιρείες ήταν αμελείς στον σχεδιασμό των προϊόντων τους, ενθαρρύνοντας τη μακροχρόνια και υπερβολική χρήση. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν χαρακτηριστικά όπως το infinite scrolling, όπου η ροή περιεχομένου δεν τελειώνει ποτέ.

Σύμφωνα με το βασικό κατηγορητήριο, οι πλατφόρμες «έχουν επαναπρογραμματίσει τον τρόπο που τα παιδιά σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται».

Η υπόθεση της 19χρονης και οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η υπόθεση αφορά μια 19χρονη από την Καλιφόρνια, γνωστή ως KGM, η οποία υποστηρίζει ότι ως ανήλικη ανέπτυξε άγχος, κατάθλιψη και προβλήματα εικόνας σώματος, έπειτα από χρήση των Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube.

Το TikTok και το Snapchat έχουν ήδη προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφήνοντας στο εδώλιο μόνο τη Meta και τη Google (YouTube). Αν οι ένορκοι κρίνουν ότι υπήρξε αμέλεια και ότι αυτή οδήγησε σε σοβαρή βλάβη ανηλίκου, ανοίγει ο δρόμος για μαζικές αποζημιώσεις και πιθανές αλλαγές στον σχεδιασμό των πλατφορμών, σύμφωνα με το SkyNews.

Οι τεχνολογικές εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες. Η Meta ανέφερε σε ανάρτησή της ότι τέτοιες αγωγές «απλουστεύουν υπερβολικά» το σύνθετο ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων, επισημαίνοντας παράγοντες όπως το σχολικό άγχος, οι κοινωνικοοικονομικές πιέσεις και η χρήση ουσιών.

Από την πλευρά της, η Google τόνισε ότι η προστασία των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στις αγωγές «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».