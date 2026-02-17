Το θανατηφόρο «chroming» στο TikTok στοίχισε τη ζωή του 11χρονου Φρεντ

Τραγικό τέλος είχε ένας 11χρονος αφού εισέπνευσε σπρέι σώματος στο δωμάτιό του, στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Φρέντι Ντέιβις είχε κρύψει το σπρέι στο μπουρνούζι του και βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, όταν η μητέρα του πήγε να τον ξυπνήσει για το σχολείο.

Όπως γράφει η Daily Mail, o μαθητής πέθανε ως αποτέλεσμα της εισπνοής προωθητικού αερίου βουτανίου, γεγονός που ώθησε τον ιατροδικαστή να απευθύνει προειδοποίηση προς τους γονείς σχετικά με την επικίνδυνη αυτή τάση, γνωστή και ως chroming.

Η μητέρα του αγοριού, Ροζάνα Τόμσον, είπε ότι είχε ακούσει για παιδιά της ηλικίας του γιου της που δοκίμασαν να εισπνεύσουν αεροζόλ από βίντεο στο Tik Tok με την ίδια να έχει φτάσει στο σημείο να σταματήσει προληπτικά να του αγοράζει αποσμητικά σε σπρέι για να τον προστατεύσει.



Δημοσιεύοντας φωτογραφίες του γιου της στη Daily Mail, η κ. Τόμσον σημείωσε: «Τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα και δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Δεν θα έφερνα ποτέ ξανά αεροζόλ στο σπίτι μου. Αυτά τα πράγματα σκοτώνουν».

Ο Φρεντ με τη μητέρα του/Φωτογραφικό υλικό που παραχώρησε η Ροζάνα Τόμσον

Ο Φρεντ Ντέιβις/Φωτογραφικό υλικό που παραχώρησε η μητέρα του, Ροζάνα Τόμσον

Στη συγκλονιστική της κατάθεση ανέφερε: «Πήγα στο δωμάτιό του για να τον ξυπνήσω. Άνοιξα την πόρτα και φώναξα «Φρεντ», όπως κάνω κάθε πρωί. Τον είδα να είναι μπρούμυτα στο κρεβάτι και δεν μου απάντησε. Άρχισα να ανησυχώ. Τον άγγιξα στον ώμο και ήταν πιο κρύος απ’ ό,τι συνήθως. Ζήτησα βοήθεια και κάλεσα το 999 λέγοντας: «Νομίζω ότι ο γιος μου είναι νεκρός»».

Η ιατροδικαστική έκθεση

Κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής έρευνας, ο τοξικολόγος Τζον Σλότερ ανέφερε ότι στους ιστούς του παιδιού ανιχνεύθηκαν προπάνιο, βουτάνιο και ισοβουτάνιο, ουσίες που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του σπρέι.

Ο Άσλεϊ Μάρτιν, σύμβουλος δημόσιας υγείας στη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων, επισημαίνει: «Είναι εύκολο να θεωρεί κανείς ότι τα σπρέι είναι ακίνδυνα. Όμως η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει λιποθυμίες, αναπνευστικά προβλήματα, διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό και, δυστυχώς, θάνατο. Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις κατάχρησης ουσιών, κάτι που δεν ισχύει».

