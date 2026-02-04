Επικίνδυνο challenge στο TikTok έστειλε 9χρονο στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο

Έκκληση στους γονείς απευθύνει η μητέρα ενός 9χρονου από το Ιλινόις των ΗΠΑ για ένα challenge στο TikTok που βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 9χρονος Caleb Chabolla μιλούσε με έναν φίλο του στο σχολείο για κάτι που είχαν δει στα social media και αφορούσε τον κύβο Needoh - ένα αισθητηριακό παιχνίδι γεμάτο με ζελατινοειδές υλικό. Το παιχνίδι από μόνο του δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά τα παιδιά ενθαρρύνονται να το βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων για να το κάνουν πιο εύκαμπτο, καθώς με την πάροδο του χρόνου σκληραίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να εκρήγνυται και να προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

Η Whitney Grubb περιγράφει στο CBS News: «Τον άκουσα να φωνάζει και τον είδα να τρέχει προς το μπάνιο. Αυτό το πράγμα είχε σκάσει στο πρόσωπό του, προκαλώντας εγκαύματα δευτέρου βαθμού στη μία πλευρά και στα χέρια του». Η μητέρα του τον οδήγησε αμέσως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. «Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, το μάτι του ήταν εντελώς πρησμένο και κλειστό», πρόσθεσε.



«Επειδή είναι τόσο παχύρρευστο, κολλάει και παραμένει ζεστό για περισσότερο χρόνο κι έτσι προκαλεί πιο σοβαρά εγκαύματα», δήλωσε η Kelly McElligott από το κέντρο εγκαυμάτων της Loyola Medicine. Ένας οφθαλμίατρος που εξέτασε το μάτι του Caleb διαπίστωσε ότι ευτυχώς η όρασή του δεν είχε επηρεαστεί από το ατύχημα.



Οι γιατροί τόνισαν ότι ο Caleb δεν είναι ο μόνος ασθενής που έπεσε θύμα αυτής της «μόδας». «Ένα παιδί το ζέστανε στο φούρνο μικροκυμάτων, έβαλε το δάχτυλό του πάνω του και κάηκε», είπε η McElligott.



Ο Caleb πέρασε δύο ημέρες στο νοσοκομείο και δεν χρειάστηκε μεταμόσχευση δέρματος, αλλά ενδέχεται να μείνουν ουλές. «Μην τα ζεσταίνετε με κανέναν τρόπο. Είτε είναι φούρνος μικροκυμάτων, είτε ζεστό νερό, αυτά τα πράγματα μπορούν να είναι πραγματικά επικίνδυνα», σημείωσε η McElligott.



«Απλά μιλήστε με τα παιδιά σας, βεβαιωθείτε ότι κατανοούν την ασφάλεια των πραγμάτων», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 9χρονου.

Αξίζει να πούμε πάντως ότι υπάρχουν προειδοποιητικές ετικέτες στο προϊόν που ενημερώνουν τους χρήστες να μην το θερμαίνουν.

