Tο χειρότερο σενάριο: Eυρωπαϊκή χώρα στέλνει επιστολές για επιτάξεις περιουσιών σε περίπτωση πολέμου

Σε μια κίνηση που θυμίζει άλλες εποχές, αλλά αντανακλά τη ζοφερή πραγματικότητα της σύγχρονης Ευρώπης, η Νορβηγία ξεκίνησε την αποστολή χιλιάδων «επιστολών προετοιμασίας» στους πολίτες της. Το μήνυμα είναι σαφές: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Τι λένε οι επιστολές του στρατού



Περίπου 13.500 Νορβηγοί άρχισαν να λαμβάνουν επίσημα έγγραφα από τις ένοπλες δυνάμεις (Forsvaret), τα οποία τους ενημερώνουν ότι τα ιδιωτικά τους περιουσιακά στοιχεία —από οχήματα 4x4 και φορτηγά μέχρι σκάφη, μηχανήματα έργου και κτίρια— έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα των προληπτικών επιτάξεων για το 2026.

Αν και η διαδικασία βασίζεται σε νόμο του 1951, η ένταση και η συχνότητα αυτών των ειδοποιήσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο στρατός διευκρινίζει ότι σε καιρό ειρήνης οι πολίτες διατηρούν την πλήρη κυριότητα και χρήση των περιουσιών τους, όμως σε περίπτωση επιστράτευσης ή πολέμου, το κράτος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει άμεσα για την άμυνα της χώρας.

«Η πιο σοβαρή κατάσταση από το 1945»



Ο υποστράτηγος Άντερς Γιέρνμπεργκ, επικεφαλής της Διοίκησης Εφοδιασμού των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν αποκαλυπτικός στις δηλώσεις του: «Η σημασία της προετοιμασίας για κρίσεις και πόλεμο έχει αυξηθεί δραματικά. Η Νορβηγία βρίσκεται στην πιο σοβαρή κατάσταση πολιτικής ασφάλειας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο».

Η Νορβηγία, ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται σύνορα 198 χιλιομέτρων με τη Ρωσία στην Αρκτική. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο δόγμα της «Συνολικής Άμυνας» (Total Defence), όπου το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας και οι πολίτες συνεργάζονται για την επιβίωση της χώρας σε περίπτωση επίθεσης.

Γιατί τώρα;



Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί δείγμα πανικού, αλλά μέρος μιας ευρύτερης σκανδιναβικής στρατηγικής. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα και η Σουηδία με τη Φινλανδία εξέδωσαν επικαιροποιημένους οδηγούς επιβίωσης προς τους πολίτες τους, με οδηγίες για το πώς να αποθηκεύουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Στη Νορβηγία, οι αρχές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι σε περίπτωση κρίσης δεν θα υπάρξει σύγχυση ή νομικά κωλύματα. Οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν από τώρα τι μπορεί να τους ζητηθεί, ενώ ο στρατός έχει μια πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων με τους διαθέσιμους πόρους της χώρας.

Το συμπέρασμα είναι ένα: Στον ευρωπαϊκό Βορρά, η ειρήνη δεν θεωρείται πλέον δεδομένη και η προετοιμασία για πόλεμο θεωρείται η καλύτερη μέθοδος για την αποτροπή του.