Ρούτε: «Ναι» από το ΝΑΤΟ στην εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ
Το ΝΑΤΟ θα ήταν διατεθειμένο να παίξει έναν ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εάν είναι σε θέση να το κάνει, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.
«Εάν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, προφανώς τότε δεν υπάρχει λόγος να μην βοηθήσουμε», τόνισε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Ουάσιγκτον.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ