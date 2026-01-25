Η ευρωπαϊκή καταγωγή του Ντόναλντ Τραμπ: Ποια είναι η μεταναστευτική ιστορία της οικογένειάς του

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από λίγα 24ωρα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε πως οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται πολύ για τους λαούς της Ευρώπης και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, κατάγομαι από την Ευρώπη -τη Σκωτία και τη Γερμανία, εκατό τοις εκατό. Και πιστεύουμε βαθιά στους δεσμούς που μοιραζόμαστε με την Ευρώπη. Ως πολιτισμός, θέλω να τη δω να τα πάει περίφημα. Γι' αυτό ζητήματα όπως η ενέργεια, το εμπόριο, η μετανάστευση και η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτελούν κεντρική μέριμνα για όποιον θέλει να δει μια ισχυρή και ενωμένη Δύση».

Με αφορμή το «ηλεκτρισμένο» κλίμα των διατλαντικών σχέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε κάτι που ενδεχομένως δεν είναι ευρέως γνωστό: την καταγωγή του! Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «ρίζες» τόσο στη Γερμανία όσο και στη Σκωτία. Οι παππούδες του από την πλευρά του πατέρα του ήταν Γερμανοί και κατάγονταν από το μικρό χωριό Κάλσταντ της Βαυαρίας, ενώ οι παππούδες του από τη μητέρα του ήταν Σκωτσέζοι, από τις Εξωτερικές Εβρίδες της Σκωτίας.

Η γερμανική πλευρά της οικογένειας

Ο παππούς του Τραμπ, Φρέντριχ Τραμπ (Friedrich ή Frederick Trump), γεννήθηκε το 1869 στο Κάλσταντ και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1885, αποκτώντας την αμερικανική υπηκοότητα το 1892. Η σύζυγός του, Ελίζαμπεθ Κράιστ (Elisabeth Christ), γεννήθηκε επίσης στο Κάλσταντ το 1880 και τον ακολούθησε στις ΗΠΑ το 1902, όταν παντρεύτηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για πολλά χρόνια η οικογένεια ισχυριζόταν ότι καταγόταν από τη Σουηδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, της Boston Globe καθώς και άλλων πηγών, ο πατέρας του Τραμπ φαίνεται να προσπάθησε επανειλημμένα να κρύψει το γεγονός ότι ήταν γιος Γερμανών μεταναστών. Η οικογένεια για χρόνια απέκρυπτε τη γερμανική καταγωγή ως… σκανδιναβική, πιθανότατα για πρακτικούς λόγους.

Ο Τζον Γουόλτερ, ξάδερφος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οργανισμό PolitiFact, δήλωσε σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της Boston Globe, ότι ο Φρεντ Τραμπ ισχυριζόταν ότι ήταν Σουηδός επειδή φοβόταν ότι τα αντιγερμανικά αισθήματα -κοινά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο- θα έβλαπταν την επιχείρησή του.

Η Γκουέντα Μπλερ, δημοσιογράφος και βιογράφος που έγραψε το βιβλίο «Οι Τραμπ: Τρεις γενιές οικοδόμων και ένας Πρόεδρος», το επιβεβαίωσε αυτό. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την αφήγηση για τη σκανδιναβική καταγωγή, στο βιβλίο του «The Art of the Deal» το 1987, πριν αργότερα αναγνωρίσει τη γερμανική του καταγωγή.

Λέγεται μάλιστα πως το επώνυμο Τραμπ προέρχεται από τη γερμανική λέξη «drumf», που σημαίνει «τύμπανο», ενώ ο παππούς του φαίνεται ότι άλλαξε το γράμμα «d» σε «t» πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ή κατά την αμερικανική πολιτογράφηση.

Το σκωτσέζικο δέντρο της οικογένειας

Οι παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του, Μέρι Αν ΜακΛάουντ (Mary Anne MacLeod Trump), κατάγονταν από τις Εξωτερικές Εβρίδες. Ο παππούς της, Αλεξάντερ ΜακΛάουντ και η γιαγιά της, Αν Μακλάουντ, ζούσαν στο χωριό Βάτισκερ στο νησί Λιούις, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε ρίζες στο Σάουθ Λοκς του ίδιου νησιού.

Δείτε ένα σπάνιο βίντεο με συνέντευξη της μητέρας του Ντόναλντ Τραμπ από το μακρινό 1994:

Με αφορμή το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία τον Ιούλιο του 2025, το Associated Press έγραψε ότι η μητέρα του Αμερικανού προέδρου μετανάστευσε επίσης στις ΗΠΑ και παντρεύτηκε τον Φρεντ Τραμπ το 1936, ενισχύοντας έτσι τη διασταύρωση γερμανικών και σκωτσέζικων ριζών στην οικογένεια.

Φωτογραφία του πατέρα του προέδρου των ΗΠΑ, Φρεντ Τραμπ, σε κορνίζα πίσω από το γραφείο του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 6 Μαρτίου 2025 (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/AL DRAGO)

Η μητέρα του μεγάλωσε σε μια μεγάλη σκωτσέζικη οικογένεια που μιλούσε γαελικά (σκωτική διάλεκτος) και έφυγε για τη Νέα Υόρκη το 1930, ως μία από τις χιλιάδες ανθρώπους από τα νησιά που μετανάστευσαν στα δύσκολα χρόνια μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NewYorker εργάστηκε αρχικά ως οικιακή βοηθός πριν παντρευτεί τον πατέρα του Πλανητάρχη. Πέθανε τον Αύγουστο του 2000 σε ηλικία 88 ετών, πολύ πριν ο γιος της ανέβει (για πρώτη φορά) στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ.



Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος γεννήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 14 Ιουνίου 1946. Σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία της Νέας Υόρκης και στη Σχολή Οικονομικών Γουόρτον στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, πριν αναλάβει την οικογενειακή εταιρεία ακινήτων, μετονομάζοντάς την σε Οργανισμό Τραμπ το 1971. Από τότε, η καριέρα του εκτείνεται σε έργα ξενοδοχείων, θερέτρων, καζίνο, γηπέδων γκολφ κ.ά, καθώς τη συγγραφή βιβλίων, πριν αναλάβει τα ηνία της χώρας.