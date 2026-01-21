Ομολογία Τραμπ για «μυστικό ηχητικό όπλο» που χρησιμοποίησε στη Βενεζουέλα - Αντιδρά η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα «μυστικό ηχητικό όπλο» κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, δημιουργώντας νέο κύμα ερωτημάτων και διεθνών αντιδράσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Independent, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπλήρωσε πως «κανένας άλλος» δεν διαθέτει αυτό το όπλο και προέβαλε την τεχνολογική υπεροχή των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες.

Οι φήμες για χρήση ηχητικού ή ακουστικού οπλισμού είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μετά από δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί συσκευή που άφησε στρατιώτες της βενεζουελάνικης φρουράς να αιμορραγούν από τη μύτη και να κάνουν εμετό, γεγονός που προκάλεσε εκτενή συζήτηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο αμερικανικό πρόγραμμα Katie Pavlich Tonight, όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για την ισχύ του όπλου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «εντάξει, ναι» και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «όπλα που κανείς άλλος δεν γνωρίζει».

Αντιδρά το Κρεμλίνο

Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ρωσία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι η Μόσχα επιθυμεί περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ με τις δηλώσεις του.

Τα ηχητικά ή «sonic» όπλα, τα οποία βασίζονται σε υπερεντατικές ηχητικές ή ακουστικές εκπομπές για να αποδιοργανώσουν αντιπάλους, είναι τεχνολογίες που συζητούνται εδώ και χρόνια για ενδεχόμενη χρήση σε στρατιωτικά ή ελεγκτικά περιβάλλοντα. Σε προηγούμενες αναφορές αυτό έχει συνδεθεί με συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, ζάλη και προσωρινή απώλεια ικανότητας κίνησης, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για χρήση τέτοιων συσκευών σε αυτή την επιχείρηση.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ συνεχίζονται διεθνείς συνομιλίες και αντιπαραθέσεις για το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα στη Βενεζουέλα ως μέρος της λεγόμενης Επιχείρησης «Absolute Resolve», που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου και οδήγησε στην σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του σε στρατιωτική επιχείρηση υψηλής κλίμακας.

Ο αντίκτυπος των δηλώσεων για το «μυστικό όπλο» εντείνει τη διεθνή συζήτηση για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια τέτοιων επιχειρήσεων, ενώ διεθνείς αξιωματούχοι και νομικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ηθικές παραμέτρους στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πολέμου.