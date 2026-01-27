CNN: Μόνιμα εγκαθίσταται η CIA στη Βενεζουέλα για τη μετά-Μαδούρο εποχή - Ρόλος της η «επιρροή»

Μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα προσπαθεί αθόρυβα να εδραιώσει η CIA, έχοντας κεντρικό ρόλο στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την μετά-Μαδούρο εποχή στη χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν αυτό το σχέδιο, οι συζητήσεις μεταξύ της CIA και του Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επικεντρώνονται στο πώς θα μοιάζει το αμερικανικό αποτύπωμα στη Βενεζουέλα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετά την αρπαγή του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από το Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου.

Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα χρησιμεύσει ως η κύρια, μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη CIA για να ξεκινήσει τη διαδικασία «επανεισόδου» στη χώρα, σε μια περίοδο αστάθειας και μετάβασης που αναμένεται να διαρκέσει πολύ.

Reuters

Η CIA υπεύθυνη για την επιρροή στον ντόπιο πληθυσμό

«Το κράτος ανυψώνει τη σημαία, αλλά η CIA είναι στην πραγματικότητα η επιρροή», δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει το σχέδιο αυτό, σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ περιλαμβάνουν την προετοιμασία του σκηνικού για διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους και την παροχή ασφάλειας.

Βραχυπρόθεσμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορεί να λειτουργήσουν ένα παράρτημα της CIA, πριν από το άνοιγμα μιας επίσημης πρεσβείας, επιτρέποντάς τους να αρχίσουν να κάνουν άτυπες επαφές με μέλη διαφορετικών παρατάξεων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς και με πρόσωπα της αντιπολίτευσης αλλά και να συνδεθούν με τρίτα μέρη που μπορεί να αποτελούν απειλή. Η πηγή μάλιστα έκανε έναν παραλληλισμό με το έργο της CIA στην Ουκρανία.

«Η δημιουργία ενός παραρτήματος είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πριν από τις διπλωματικές γέφυρες, το παράρτημα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καναλιών σύνδεσης, με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, επιτρέποντας συνομιλίες που οι διπλωμάτες δεν μπορούν να έχουν», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει συστηματικά διευθυντές της CIA ή κορυφαίους αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών για συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες, θέτοντας στο τραπέζι «ευαίσθητα» θέματα που βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών των ΗΠΑ. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση Μαδούρο, έχοντας συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες.

Φωτ.: Reuters

Μέρος του μηνύματος του Ράτκλιφ προς τη νέα ηγεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ήταν ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους αντιπάλους της Αμερικής.

Η CIA πιθανότατα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των αξιωματούχων της Βενεζουέλας σχετικά με πληροφορίες των ΗΠΑ που συνδέονται με αυτούς τους αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, σύμφωνα με άλλη πηγή.

«Πηγή» εντός της κυβέρνησης ενημέρωνε την CIA για τις κινήσεις του Μαδούρο

Πράκτορες της CIA βρίσκονταν ήδη στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης κατά του Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει κρυφά μια μικρή ομάδα εντός της χώρας για να παρακολουθεί τα πρότυπα, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο, κάτι που βοήθησε στην ενίσχυση της επιχείρησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Μάλιστα, υπήρχε πηγή της CIA που λειτουργούσε εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η οποία βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παρακολούθηση της τοποθεσίας και των κινήσεων του Μαδούρο πριν από τη σύλληψή του.

Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να υποστηρίξει τον Ροντρίγκεζ έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Ματσάδο επηρεάστηκε επίσης από μια απόρρητη ανάλυση της CIA σχετικά με τον αντίκτυπο της ανατροπής του Μαδούρο από την προεδρία και τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πιθανής απομάκρυνσής του, ανέφερε το CNN.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ / Φωτ.: Reuters

Σταδιακή επαναλειτουργία της πρεσβείας στο Καράκας

Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ενέργειες για τη σταδιακή επαναλειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Καράκας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, λίγο μετά την αποπομπή του Μαδούρο, το αμερικανικό ΥΠΕΞ απέστειλε ομάδα διπλωματικού προσωπικού και προσωπικού ασφαλείας από τη Μονάδα Υποθέσεων Βενεζουέλας στην πρεσβεία που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας «για να πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση για πιθανή σταδιακή επανέναρξη των εργασιών».

Υπήρχε τοπικό προσωπικό που είχε αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου στο Καράκας κατά τη διάρκεια της διπλωματικής απουσίας, σημείωσε άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κτίριο θα είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να επαναλάβει γρήγορα τις λειτουργίες.

Οι επισκέψεις υπογραμμίζουν την επιθυμία της κυβέρνησης να αποκαταστήσει μια διπλωματική παρουσία στη χώρα, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να «κυβερνήσουν».