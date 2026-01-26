«Φουντώνει» ξανά η ένταση στη Βενεζουέλα: «Φτάνει πια με τις διαταγές της Ουάσιγκτον»

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάλεσε την Κυριακή (25/1) τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την ανάμειξή τους στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις της χώρας, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επηρεάζει άμεσα τη διακυβέρνηση του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Αρκετά με τις διαταγές της Ουάσιγκτον προς τους πολιτικούς της Βενεζουέλας. Οι διαφορές και οι εσωτερικές μας συγκρούσεις λύνονται από τους ίδιους τους Βενεζουελάνους», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ομιλία της προς εργαζόμενους του πετρελαϊκού τομέα στην πολιτεία Ανσοάτεγκι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, καταγγέλλοντας παράλληλα το «υψηλό τίμημα» που, όπως είπε, έχει πληρώσει η χώρα από τον «φασισμό και τον εξτρεμισμό».

Η Ροντρίγκες ανέλαβε προσωρινά την προεδρία στις 5 Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε επιχείρηση στο κέντρο του Καράκας. Μετά την επιχείρηση, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα υπαγορεύουν τις αποφάσεις στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Έκτοτε, υπό έντονη αμερικανική πίεση, η προσωρινή κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, σε αποφυλακίσεις κρατουμένων που χαρακτηρίζονταν πολιτικοί από την αντιπολίτευση και ΜΚΟ, καθώς και σε κινήσεις προσέγγισης με την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση στη Ροντρίγκες για επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, χωρίς να διευκρινίσει ημερομηνία, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ντόναλντ Τραμπ και δημόσια θετικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου για το πρόσωπό της.