«Πονοκέφαλος» στη CIA για τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ - Το μήνυμα όλο νόημα του Ρούμπιο στη Βενεζουέλα

Η στάση που θα κρατήσει η Ντέλσι Ροντρίγκεζ απέναντι στις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, προβληματίζει έντονα τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν εγείρει αμφιβολίες σχετικά με το εάν η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ, διακόπτοντας επίσημα τους δεσμούς της με τους αντιπάλους των ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια ότι επιθυμούν η προσωρινή πρόεδρος να διακόψει τις σχέσεις με στενούς διεθνείς συμμάχους όπως το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης διπλωματών και συμβούλων τους από τη Βενεζουέλα.



Αλλά η Ροντρίγκεζ, στην τελετή ορκωμοσίας της οποίας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι αυτών των χωρών, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει δημόσια μια τέτοια κίνηση.



Οι αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές εάν η Ροντρίγκεζ συμφωνεί πλήρως με τη στρατηγική των ΗΠΑ στη χώρα της, σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν.



Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στις 15 Ιανουαρίου στο Καράκας, όπου συζήτησε το πολιτικό μέλλον της χώρας με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν αυτές οι συνομιλίες άλλαξαν τη γνώμη των υπηρεσιών πληροφοριών.

Γιατί οι ΗΠΑ «καίγονται» για τη Βενεζουέλα



Η Ουάσινγκτον θέλει να περιορίσει την επιρροή των εχθρών της στο δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας, όπου ο Τραμπ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του ΟΠΕΚ.

Αν η Ροντρίγκεζ διακόψει τους δεσμούς του με τους Αμερικανούς αντιπάλους, αυτό θα ανοίξει περισσότερες ευκαιρίες για αμερικανικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας. Ωστόσο, η αποτυχία ελέγχου της Ροντρίγκεζ θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να κατευθύνει την προσωρινή ηγέτιδα της χώρας εκ του μακρόθεν και να αποφύγει έναν βαθύτερο στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ.



Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συνεχίζει να ασκεί μέγιστη επιρροή» στην ηγέτιδα της Βενεζουέλας και «αναμένει ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί».



Προβληματισμός για την αξιοπιστία της Ροντρίγκεζ



Η CIA είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι αξιωματούχοι πιστοί στον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της Ροντρίγκεζ, ήταν η σωστή επιλογή προκειμένου να κυβερνήσουν τη χώρα μετά την απομάκρυνσή του.



Ωστόσο, οι επικριτές της στρατηγικής του Τραμπ για τη Βενεζουέλα έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα διατήρησης των πιστών στον Μαδούρο στη θέση τους ως προσωρινών ηγετών της χώρας. Οι ανησυχίες για την αξιοπιστία της Ροντρίγκεζ υπήρχαν πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ανέφεραν δύο πηγές.



Για τη Βενεζουέλα, η οδηγία των ΗΠΑ σημαίνει εγκατάλειψη των στενότερων συμμάχων της εκτός της περιοχής. Το Ιράν έχει βοηθήσει τη Βενεζουέλα να επισκευάσει τα διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ η Κίνα έχει λάβει πετρέλαιο ως αποπληρωμή του χρέους. Η Ρωσία έχει προμηθεύσει όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, στον στρατό της Βενεζουέλας.



Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει την κομμουνιστική Κούβα ως έναν ακόμη εχθρό των ΗΠΑ που θέλει να εγκαταλείψει η Βενεζουέλα. Η Αβάνα έχει παράσχει υποστήριξη στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών, ενώ παράλληλα λαμβάνει πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε μειωμένες τιμές.

Από την απομάκρυνση του Μαδούρο, η Ροντρίγκεζ, της οποίας οι δεσμοί με τον πετρελαϊκό τομέα είναι κρίσιμοι για τη διατήρηση της σταθερότητας της χώρας, έχει λάβει μέτρα για να διατηρήσει την εύνοιά της στην Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων και της έγκρισης της πώλησης 30 έως 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σε ομιλία της την Κυριακή (25/01), η Ροντρίγκεζ είπε ότι έχει «βαρεθεί» από την αμερικανική παρέμβαση. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης κάνει θετικές επικοινωνίες μαζί της τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.



Η κυβέρνηση Τραμπ δεν βλέπει άμεση εναλλακτική λύση στη συνεργασία με την Ροντρίγκεζ, δεδομένου ότι την έχει υποστηρίξει δημόσια τόσο σθεναρά, ανέφεραν δύο από τις πηγές.



Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναπτύσσουν επαφές με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και αξιωματούχους ασφαλείας σε περίπτωση που αποφασίσουν να αλλάξουν την προσέγγισή τους, δήλωσε μια πηγή που έχει ενημερωθεί για την πολιτική της Βενεζουέλας.



Η περίπτωση Ματσάδο



Οι πρόσφατες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών διαπίστωσαν επίσης ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να κυβερνήσει με επιτυχία τη χώρα, εν μέρει επειδή δεν έχει ισχυρούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας ή τον πετρελαϊκό τομέα, ανέφεραν οι πηγές.



Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι ήθελε η Ματσάδο να «εμπλεχθεί» στην ηγεσία της χώρας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.



Άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης με τη Ματσάδο είπε ότι είναι πολύ συμπαθής στον Λευκό Οίκο και θεωρείται μακροπρόθεσμη επιλογή για ηγετική θέση στη Βενεζουέλα.

Η ξεχωριστή πηγή που ενημερώθηκε για την πολιτική της Βενεζουέλας υπαινίχθηκε ότι προς το παρόν, ο Ματσάδο θα μπορούσε να εξεταστεί για συμβουλευτικό ρόλο, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Το όλο νόημα μήνυμα του Ρούμπιο στη Βενεζουέλα



Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση αν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συνεργαστεί κατά τρόπο που ικανοποιεί την Ουάσινγκτον.

«Μην απατάσθε, όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος, είμαστε έτοιμοι να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος για να εγγυηθούμε τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό εάν οι άλλες μέθοδοι αποτύχουν», αναμένεται να πει σε επιτροπή της Γερουσίας ο υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με μέρος του κειμένου το οποίο δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων.



Αναφερόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έκλεισε αμέσως συμφωνίες, ο Μάρκο Ρούμπιο θα πει όλο νόημα πως «ξέρει την τύχη του Μαδούρο».



«Είναι πεποίθησή μας ότι το ίδιον συμφέρον της ευθυγραμμίζεται με την υλοποίηση των βασικών στόχων μας» στη Βενεζουέλα, αναμένεται επίσης να πει ο υπουργός Εξωτερικών ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας, με την απειλή να είναι ξεκάθαρη.



Υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να πει πως δεν κηρύχτηκε «πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας» και ότι «δεν κάναμε εισβολή στη χώρα».



«Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν στην Ιστορία που επιτεύχθηκαν τόσα πολλά με τόσο μικρό κόστος», θα πει.