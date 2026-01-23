Πώς οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Τα εξαιρετικά ρίσκα της επιχείρησης

Η επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έγινε κάτω από σκηνικός αστυνομικής ταινίας, μέσα σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών, με τα αμερικανικά ελικόπτερα να εκτίθενται σε εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο καθώς προσγειώνονταν σε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση περισσοτέρων από 50 βίντεο και εικόνων που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και εξέτασε το CNN, χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων.



Σύμφωνα με τα βίντεο, η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στα αμερικανικά αεροσκάφη και την αεράμυνα της Βενεζουέλας ήταν έντονη, με δύο λεπτά κρίσιμης προσγείωσης και απογείωσης, όταν τα αεροσκάφη κινούνταν αργά και χαμηλά, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ευάλωτα. Η επιλογή του Fort Tiuna, ενός από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της χώρας, ως σημείο προσγείωσης, αύξανε τον κίνδυνο.



Η επιδρομή είχε προετοιμαστεί νωρίτερα με επιθέσεις πυραύλων σε όλη τη χώρα, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας, ανοίγοντας διάδρομο για τα αμερικανικά ελικόπτερα. Περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό Dan Caine.



Στις 1:30 π.μ., εκρήξεις σημειώθηκαν στην παραλιακή πόλη Ιγκουερότε, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος Buk-M2. Λίγη ώρα αργότερα, δύο μεταγωγικά MH-47 Chinook πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα της βάσης.





Σύμφωνα με ειδικούς, η στρατηγική των ΗΠΑ περιγράφεται ως «οργανωμένο χάος», με στόχο την πρόληψη πριν την προσγείωση των ελικοπτέρων. Βίντεο δείχνουν τη στιγμή της απομάκρυνσης του Μαδούρο, με ριπές ρουκετών και την απογείωση των Chinook μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Η ακριβής τοποθεσία του Μαδούρο εντός του Fort Tiuna και οι λεπτομέρειες της σύλληψής του παραμένουν άγνωστες, αν και η ανάλυση των βίντεο σε συνδυασμό με προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει ενδείξεις για το πού βρισκόταν.