Βενεζουέλα: Ηγέτης της αντιπολίτευσης απήχθη από ενόπλους λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή του

Βαριά οπλισμένοι άνδρες με πολιτικά απήγαγαν τον Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, στέλεχος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή του.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι ο Γκουανίπα, ηγέτης του κόμματος «Πρώτα η Δικαιοσύνη», συνελήφθη στη γειτονιά Λος Τσόρος της πρωτεύουσας Καράκας.



«Βαριά οπλισμένοι άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ρούχα έφτασαν με τέσσερα οχήματα και τον πήραν μακριά με τη βία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.



Ο Γκουανίπα, πρώην αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, πέρασε οκτώ μήνες στη φυλακή και ήταν μεταξύ αρκετών πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν από τότε που οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, όπως αναφέρει το BBC.



Το κεντροδεξιό κόμμα του δήλωσε ότι ο Γκουανίπα απήχθη από τις «κατασταλτικές δυνάμεις της δικτατορίας» ενώ μετακινείτο μεταξύ τοποθεσιών.

Πρόσθεσε ότι όσοι τον συνόδευαν είπαν ότι τους σημάδεψαν με όπλα πριν πάρουν τον Γκουανίπα και τον βάλουν με τη βία σε ένα αυτοκίνητο.



«Υπεύθυνη η Ντέλσι Ροντρίγκες»

«Θεωρούμε τους Ντέλσι Ροντρίγκες, Χόρχε Ροντρίγκες και Ντιοσντάντο Καμπέγιο υπεύθυνους για οποιαδήποτε βλάβη στη ζωή του Χουάν Πάμπλο», έγραψε το κόμμα «Πρώτα η Δικαιοσύνη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενο στην προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, στον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και στον υπουργό Εσωτερικών αντίστοιχα.



Το κόμμα κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την «άμεση απελευθέρωση» του Γκουανίπα και τον τερματισμό της «δίωξης της αντιπολίτευσης» από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.



Λίγες ώρες νωρίτερα, ο γιος του Γκουανίπα, Ραμόν, γιόρταζε την απελευθέρωση του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όλη η οικογένειά μας θα μπορεί να αγκαλιαστεί ξανά σύντομα».



Ο Γκουανίπα ήταν μεταξύ τουλάχιστον 30 ανθρώπων που αφέθηκαν ελεύθεροι την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το Foro Penal, το οποίο παρέχει βοήθεια σε πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα.



Ο ηγέτης του κόμματος «Πρώτα η Δικαιοσύνη», εξελέγη κυβερνήτης της περιφέρειας Ζούλια το 2017, αλλά του απαγορεύτηκε να αναλάβει καθήκοντα αφότου αρνήθηκε να ορκιστεί ενώπιον της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης του Μαδούρο.



Ο Γκουανίπα κρύφτηκε αφού κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και προδοσία επειδή αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024.



Εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και συνελήφθη τον Μάιο του 2025.



Η αντιπολίτευση και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η κυβέρνηση υπό τον Μαδούρο χρησιμοποιούσε επί χρόνια τις κρατήσεις πολιτικών κρατουμένων για να καταπνίξει τους διαφωνούντες και να φιμώσει τους επικριτές.