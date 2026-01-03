Χάος στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη και απέλαση του Μαδούρο -Νύχτα κόλαση στο Καράκας

Παγκόσμια αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ισχυρές εκρήξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Καράκας της Βενεζουέλας τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1), με την κυβέρνηση Μαδούρο να κατηγορεί τις ΗΠΑ για «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση».

Λίγες ώρες μετά τη νύχτα-κόλαση, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, επιβεβαίωσε την επιχείρηση και χαρακτήρισε ως επιτυχημένη την «επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτης της, Νικολάς Μαδούρο», κάνοντας γνωστό πως ο πρόεδρος της χώρας μαζί με τη σύζυγό του συνελήφθησαν και απελάθηκαν αεροπορικώς.

Επιπλέον, αναφέρεται πως θα δοθούν στο φως τη δημοσιότητας λεπτομέρειες σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και απελάθηκε αεροπορικώς από τη χώρα. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αποδείξεις ζωής» του Μαδούρο ζητά η κυβέρνηση της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα, Σάββατο (3/1) το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», είπε η Ροντρίγκες.

Στην πρώτη αντίδραση από το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντλαου, δήλωσε ότι ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του». «Μια νέα αυγή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα θα λογοδοτήσει επιτέλους στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στο X.

A new dawn for Venezuela! 🙏 The tyrant is gone. He will now—finally—face justice for his crimes. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/oNhW6b9soh — Christopher Landau (@DeputySecState) January 3, 2026

Νύχτα-κόλαση στο Καράκας - Χωρίς ρεύμα σε πολλά σημεία η πόλη

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, εκρήξεις ακούσθηκαν κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση στη νότια πλευρά της πόλης καθώς και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, την ίδια ώρα που άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Προμηνύει αντίσταση στα «ξένα στρατεύματα» η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως ο βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από τη χώρα.

Δεν ενημερώθηκε το Κογκρέσο για την επίθεση - «Υπομονεύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες από αμερικανικές πολιτικές πηγές, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να μην είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τη συνταγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής δράσης ενώ μέλη του Κογκρέσου, τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι το νομοθετικό σώμα έχει θεσμικό ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία στρατιωτικών επιχειρήσεων.