Το Κογκρέσο δεν ενημερώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση Τραμπ ότι αναμενόταν επίθεση στην Βενεζουέλα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες από αμερικανικές πολιτικές πηγές, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να μην είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τη συνταγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. Μέλη του Κογκρέσου, τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι το νομοθετικό σώμα έχει θεσμικό ρόλο στον έλεγχο και την εποπτεία στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ορισμένοι βουλευτές και γερουσιαστές τόνισαν ότι η παράκαμψη του Κογκρέσου υπονομεύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία. Από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας, αξιωματούχοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους εθνικής ασφάλειας και ότι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υφιστάμενων προεδρικών αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εκτενής δημόσια ενημέρωση για το εύρος, τη διάρκεια και τους στόχους της ενέργειας.

Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονου πολιτικού διαλόγου στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, με το Κογκρέσο να εξετάζει το ενδεχόμενο ακροάσεων και αιτημάτων για επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.