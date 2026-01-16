«Μία υπέροχη χειρονομία»: Ο Τραμπ κατάφερε και το πήρε το Νόμπελ Ειρήνης (διά της πλαγίας οδού)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε συμβολικά το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025.

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Από την πλευρά της, η Ματσάδο επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρόσφερε στον Αμερικανό πρόεδρο το μετάλλιο που έλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο, υπογραμμίζοντας τον έντονα συμβολικό χαρακτήρα της κίνησης. Όπως είπε, συνόδευσε την προσφορά με μια ιστορική αναφορά στον Σιμόν Μπολίβαρ, ηγετική μορφή των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

«Του είπα ότι πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ πρόσφερε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ο Μπολίβαρ το κράτησε σε όλη του τη ζωή», ανέφερε η Ματσάδο, προσθέτοντας: «Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ προσφέρει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο —στην προκειμένη περίπτωση το Νόμπελ Ειρήνης— ως αναγνώριση της δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:



I presented Trump the Nobel Peace Prize.



The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Η ηγέτιδα της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης δεν διευκρίνισε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε επισήμως την προσφορά. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ έχει ξεκαθαρίσει με ανακοίνωσή της πως το βραβείο «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Νωρίτερα, η Ματσάδο χαρακτήρισε τη συνάντησή της με τον Αμερικανό πρόεδρο «θαυμάσια», σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα. Η επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε την πρώτη απευθείας συνάντησή της με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξασφαλίσει ενεργότερο ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις και στη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας.