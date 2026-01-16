Το μετάλλιο αλλάζει κάτοχο, ο τίτλος όχι: Η απάντηση της επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε -έστω και διά της πλαγίας οδού- το Νόμπελ Ειρήνης που τόσο ποθούσε. Μπορεί όμως το χρυσό μετάλλιο να βρίσκεται στην κατοχή του, ωστόσο η ιστορία δεν θα γράψει ποτέ ότι νικητής του Νόμπελ Ειρήνης 2025 είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.



Αυτό φρόντισε να ξεκαθαρίσει η επιτροπή των Νόμπελ, με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο X. «Ένα μετάλλιο μπορεί να αλλάξει κάτοχο, αλλά ο τίτλος ενός βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης όχι», ξεκαθάρισε η επιτροπή, μετά την κίνηση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να δωρίσει στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε πρόσφατα.



Ουσιαστικά, η επιτροπή των Νόμπελ επανέλαβε την πρόσφατη επίσημη τοποθέτησή της: «Αλλά μια αλήθεια παραμένει. Όπως δηλώνει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ: Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».



Μια απόφαση βέβαια, που δεν πτόησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα να δωρίσει στον Ντόναλντ Τραμπ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που κατέκτησε για τη δέσμευσή της και τον αγώνα της να επιστρέψει η δημοκρατία στη χώρα της.



Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υπενθύμισε στους δημοσιογράφους πώς ένα μετάλλιο που είχε παραγγελθεί για τον Πρόεδρο Τζορτζ Ουάσινγκτον απονεμήθηκε στην οικογένεια του Γάλλου στρατιωτικού αξιωματικού Μαρκήσιου ντε Λαφαγιέτ, ο οποίος είχε βοηθήσει τους Αμερικανούς να κερδίσουν την Επανάσταση.



Η ανάρτηση της επιτροπής Νόμπελ



Αυτό πάντως που θα γράψει η ιστορία, είναι αυτό που αρμοδίως τονίζει η επιτροπή Νόμπελ. Ότι μπορεί το μετάλλιο με την όψη του Άλφρεντ Νόμπελ να βρίσκεται στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στη λίστα των νικητών, δίπλα στο 2025 θα γράφει για πάντα το όνομα της Μαρία Κορίνα Ματσάδο.



«Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Έχει διάμετρο 6,6 εκατοστά, ζυγίζει 196 γραμμάρια και είναι κομμένο σε χρυσό. Στην πρόσοψή του, ένα πορτρέτο του Άλφρεντ Νόμπελ και στην πίσω όψη, τρεις γυμνοί άνδρες που κρατιούνται ο ένας γύρω από τους ώμους του άλλου ως ένδειξη αδελφοσύνης.

Ένα σχέδιο αμετάβλητο για 120 χρόνια.



Γνωρίζατε ότι ορισμένα μετάλλια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης έχουν μεταβιβαστεί μετά την απονομή του βραβείου; Μια γνωστή περίπτωση είναι το μετάλλιο του Ντμίτρι Μουράτοφ, το οποίο δημοπρατήθηκε για πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη των προσφύγων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Και το μετάλλιο που εκτίθεται στο Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης είναι στην πραγματικότητα δανεικό και αρχικά ανήκε στον Κρίστιαν Λους Λάνγκε, τον πρώτο βραβευμένο με το Βραβείο Ειρήνης της Νορβηγίας.



Ένα μετάλλιο μπορεί να αλλάξει κάτοχο, αλλά ο τίτλος ενός βραβευμένου με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί».