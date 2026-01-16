Ένα Νόμπελ της ξεφτίλας

Η εκ Βενεζουέλας κυρία Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τον Δεκέμβρη έγινε η τελευταία κάτοχος του Νόμπελ ειρήνης. Στην κούρσα των υποψηφίων είχε προσπεράσει τον Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος εξέφρασε και την απογοήτευση του. Λίγες μέρες αργότερα όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε τις ΗΠΑ να μπουκάρουν στην Βενεζουέλα, να συλλαμβάνουν τον Πρόεδρο Μαδούρο και να τον απαγάγουν μεταφέροντας τον σε αμερικανικό έδαφος για να δικαστεί.

Το ότι ανεξάρτητα ιδεολογιών και πολιτικών θέσεων ο πλανήτης διαπίστωσε την προφανή κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν φαίνεται να φρενάρει την ορμή του Τραμπ. Εξάλλου δήλωσε, ότι το μόνο φρένο που θα μπορούσε να τον σταματήσει είναι η προσωπική του ηθική. Και επιδεικνύοντας αυτή την ηθική, έβαλε αμέσως πλώρη βορειότερα για τον επόμενο στόχο, την Γροιλανδία.

Η Βενεζουέλα και η Γροιλανδία έχουν δύο κοινά. Παρά πολύ πλούσιο υπέδαφος και αποτελούν δεδηλωμένους στόχους του Τραμπ. Και αν ο Μαδούρο είναι ένας δικτάτορας, η Γροιλανδία είναι τμήμα του Βασιλείου της Δανίας. Μιας χώρας που πολλές φορές ανάφερεται ως ένα καλό παράδειγμα δημοκρατίας και πρότυπο κοινωνικού κράτους.

Το έγκλημα της Γροιλανδίας είναι ότι ξεπαγώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αντιμετωπίζεται ως φιλέτο και καλοβλέπουν την νήσο (είκοσι φορές την έκταση της Ελλάδας) οι Ρώσοι και οι Κινέζοι.

Η κατάσταση είναι τόσο επείγουσα που έγινε ήδη συνάντηση σε επίπεδο πρωθυπουργών και υπουργών εξωτερικών Αμερικανών, Δανών και Γροιλανδών και στο μόνο που συμφώνησαν είναι ότι διαφωνούν. Ο Τραμπ βεβαίως ξαναδήλωσε ότι οτιδήποτε πέρα από το πάρουν την Γροιλανδία είναι απαράδεκτο.

Και ενώ δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι ο πλανήτης βρίσκεται ακόμα σε σοκ από τις κινήσεις Τραμπ, η κύρια (νομπελίστρια) Ματσάδο, μετέβη στο λευκό οίκο και παρέδωσε το Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ ο οποίος το παρέλαβε περιχαρής.

Εξάλλου άσχετα με το αν ο ίδιος ξεκινά πολέμους, έχει δηλώσει ότι του αξίζει το Νόμπελ ειρήνης αφού τα μετράει με τον τρόπο του και ισχυρίζεται ότι έχει τελειώσει επτά πολέμους. Η ιστορία εξελίσσεται σαν ταινία θρίλερ με πολλά στοιχεία παρωδίας. Ποιος ξέρει ίσως να κερδίσει και κανένα όσκαρ. Και αν δεν κερδίσει υπάρχει ένα Νόμπελ εύκαιρο. Ένα Νόμπελ της ξεφτίλας…