Έκοψε την... όρεξη του Τραμπ το Ινστιτούτο Νόμπελ: «Το βραβείο δεν είναι μεταβιβάσιμο»

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο. Η ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παραχωρήσει το βραβείο του 2025 στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο τόνισε ότι η απόφαση απονομής ενός Βραβείου Νόμπελ είναι οριστική και αμετάκλητη, επικαλούμενο το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο δεν προβλέπει διαδικασία προσφυγής. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι επιτροπές απονομής δεν σχολιάζουν δηλώσεις ή ενέργειες των βραβευθέντων μετά την απονομή, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Από τη στιγμή που ανακοινώνεται ένα Βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μεταβιβαστεί ή να απονεμηθεί σε άλλον», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, σημειώνοντας ότι η απόφαση ισχύει εφ’ όρου ζωής.

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά από συνέντευξη της Ματσάδο τη Δευτέρα στο Fox News και τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι, όπου δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη απονομή του Νόμπελ στον Τραμπ θα αποτελούσε πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα από τις αμερικανικές αρχές.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη προσφέρει το βραβείο στον Τραμπ, η Ματσάδο απάντησε ότι κάτι τέτοιο «δεν έχει συμβεί ακόμα». Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε πως θα αποτελούσε τιμή να το αποδεχθεί, εφόσον του προταθεί κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.