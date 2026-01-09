Τραμπ: Ακύρωσε το «δεύτερο κύμα επιθέσεων» στη Βενεζουέλα λόγω συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έδωσε εντολή για την ακύρωση ενός «δεύτερου κύματος επιθέσεων» κατά της Βενεζουέλας, επικαλούμενος τη συνεργασία της χώρας με την Ουάσινγκτον σε συγκεκριμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο μιας επανεκτίμησης της στάσης της Βενεζουέλας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς όπως υποστήριξε υπήρξε πρόοδος σε τομείς συνεργασίας που κρίθηκαν σημαντικοί από την αμερικανική πλευρά.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε λεπτομερώς τη φύση των επιθέσεων που φέρεται να είχαν σχεδιαστεί, ούτε το ακριβές περιεχόμενο της συνεργασίας που οδήγησε στην αλλαγή στάσης.

Μια «κρύο» μια «ζεστή» με την Βενεζουέλα ο Τραμπ

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον–Καράκας παραμένουν σύνθετες και συχνά τεταμένες, έπειτα από χρόνια κυρώσεων, διπλωματικών πιέσεων και αμοιβαίων κατηγοριών. Η Βενεζουέλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κυρίως λόγω ζητημάτων δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενεργειακής πολιτικής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους δηλώσεις ενδέχεται να στοχεύουν τόσο στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο των ΗΠΑ όσο και στη διαμόρφωση ενός μηνύματος ισχύος και διαπραγματευτικής ευελιξίας στο διεθνές πεδίο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι χωρίς επίσημες επιβεβαιώσεις ή λεπτομέρειες από κυβερνητικές πηγές, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί το πραγματικό εύρος ή ο αντίκτυπος της φερόμενης απόφασης.

Από την πλευρά της Βενεζουέλας, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση στις δηλώσεις Τραμπ. Ωστόσο, στο παρελθόν η κυβέρνηση της χώρας έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις Ηνωμένες Πολιτείες για παρεμβατική πολιτική, απορρίπτοντας κάθε αναφορά σε στρατιωτικές ή άλλες επιθετικές ενέργειες. Το εάν η δήλωση αυτή θα έχει πρακτικές συνέπειες στις διμερείς σχέσεις ή θα παραμείνει σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής, μένει να φανεί στο επόμενο διάστημα.