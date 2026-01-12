Οργή Μαρκ Ράφαλο για Τραμπ: Ο τύπος είναι καταδικασμένος βιαστής, ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο

Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο ηθοποιός Μάρκ Ράφαλο στις Χρυσές Σφαίρες. Προσερχόμενος στην τελετή, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων, για την καρφίτσα που φορούσε στο πέτο, στην οποία αναγραφόταν «Be Good» (Να είσαι καλός). Εξήγησε εμφανώς φορτισμένος ότι την φορούσε προς τιμήν της Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν πράκτορα της ICE την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη.



«Αυτό είναι για τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε», είπε χαρακτηριστικά ο Ράφαλο. Εξέφρασε, μάλιστα, έντονο προβληματισμό και δυσφορία για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Έχουμε έναν αντιπρόεδρο που λέει ψέματα για το τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε εν μέσω ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα, στην οποία εισβάλαμε παράνομα».

Και ο ηθοποιός, όπως διαβάζουμε στο Rolling Stone, δεν σταμάτησε εκεί αλλά τόνισε αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Λέει στον κόσμο ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει σημασία για αυτόν. Το μόνο που έχει σημασία για αυτόν είναι η δική του ηθική, αλλά ο τύπος είναι καταδικασμένος εγκληματίας, καταδικασμένος βιαστής. Είναι παιδεραστής. Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αν βασιζόμαστε στην ηθική αυτού του τύπου για την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, τότε έχουμε όλοι μεγάλο πρόβλημα».



Συμπλήρωσε, δε, ότι η καρφίτσα, την οποία φορούσαν και άλλοι παρευρισκόμενοι στην τελευτή, ήταν αφιερωμένη τόσο στην Γκουντ όσο και «στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα ζουν τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι». «Ξέρω ότι είμαι ένας από αυτούς», είπε ο Ράφαλο. «Αγαπώ αυτή τη χώρα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ δεν είναι η Αμερική».

Δήλωσε επίσης ότι θα προτιμούσε να παρευρεθεί σε μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων και να προσποιηθεί ότι δεν συμβαίνει τίποτα. «Θέλω να είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι εδώ για να γιορτάσω και είμαι περήφανος που έχω μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, αλλά αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό», είπε. «Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να μείνω σιωπηλός».

Ο Ράφαλο ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην αστυνομική σειρά Task του HBO.