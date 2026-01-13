Για «έγκλημα πολέμου» κατηγορείται ο Τραμπ - Αποκάλυψη ΝΥΤ για οπλισμένο καμουφλαρισμένο αεροπλάνο

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε αεροσκάφος με πολιτική εμφάνιση κατά την πρώτη αεροπορική επιδρομή εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών, στις αρχές Σεπτεμβρίου, επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι, αποκαλύπτει δημοσίευμα της New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να εμπίπτει στην κατηγορία εγκλήματος πολέμου, καθώς απαγορεύεται ρητά η χρήση «δολιότητας» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις — δηλαδή η εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να πιστεύει πως αντιμετωπίζει πολίτες και όχι στρατιωτικές δυνάμεις.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων κατά ταχύπλοων σκαφών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως μέσα που χρησιμοποιούνται από καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περισσότερα από 100 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Στρατιωτικό αεροσκάφος είχε «ντυθεί» πολιτικό

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει δημόσια αποδείξεις ότι τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν, συμμετείχαν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες. Το πρώτο πλήγμα της εκστρατείας είχε ανακοινωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε κάνει λόγο για τον θάνατο 11 ανθρώπων.

Επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των επιχειρήσεων, οι New York Times αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο πλήγμα πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφος βαμμένο με πολιτικά χρώματα, χωρίς εμφανή διακριτικά και με τον οπλισμό τοποθετημένο εσωτερικά στην άτρακτο, ώστε να μην είναι ορατός εξωτερικά.

To «double tap» για να εξοντωθούν οι επιζώντες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι ακολούθησε δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα — γνωστό στη στρατιωτική ορολογία ως «double tap» — με στόχο την εξόντωση επιζώντων. Η πρακτική αυτή έχει ήδη χαρακτηριστεί από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ως πιθανό έγκλημα πολέμου, όταν εφαρμόζεται εναντίον ατόμων που δεν συμμετέχουν πλέον σε εχθροπραξίες.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το συγκεκριμένο περιστατικό, ο αμερικανικός στρατός φέρεται να τροποποίησε τη μεθοδολογία του, χρησιμοποιώντας πλέον εμφανώς στρατιωτικά μέσα, όπως αναγνωρίσιμα μαχητικά αεροσκάφη και οπλισμένα μη επανδρωμένα drones, για τη συνέχιση των επιχειρήσεων, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας.