Διχογνωμία Τραμπ με Βανς για το Ιράν – Αποκαλυπτικό δημοσίευμα από την Wall Street Journal

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Λευκός Οίκος καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τη διπλωματική οδό ή αν θα εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κλίνει προς τη στρατιωτική επιλογή, την ώρα που στο εσωτερικό της κυβέρνησής του εκδηλώνεται μια σοβαρή διαφωνία για τους επόμενους χειρισμούς.

Το δίλημμα του Λευκού Οίκου: Διπλωματία ή πύραυλοι

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας αξιωματούχων που παροτρύνουν τον Τραμπ να εξαντλήσει τα διπλωματικά περιθώρια. Παρά τη γενικότερη επιφυλακτικότητά του για νέες πολεμικές εμπλοκές, ο Βανς εισηγείται μια ύστατη προσπάθεια συνομιλιών, πριν ληφθεί η απόφαση για αντίποινα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, μιλώντας από το Air Force One, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη έστειλε μήνυμα για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι «πολύ ισχυρές στρατιωτικές επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν ακόμη και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνάντησης.

Η τραγωδία στους δρόμους του Ιράν: 648 νεκροί και ψηφιακό σκοτάδι

Ενώ η Ουάσινγκτον ζυγίζει τις επιλογές της, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν είναι εκρηκτική. Η εξέγερση, που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου, έχει μετατραπεί σε λουτρό αίματος λόγω της βίαιης καταστολής από το καθεστώς.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights, οι νεκροί έφτασαν τους 648. Η χώρα παραμένει χωρίς πρόσβαση στο Ίντερνετ για περισσότερες από 100 ώρες, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απομονώσει τους διαδηλωτές και να κρύψει τις εικόνες της καταστολής.

Οι στρατηγικές επιλογές του Τραμπ

Την Τρίτη (13/1), ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τους στενούς του συνεργάτες (ανάμεσά τους ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ) για να οριστικοποιήσει τη στρατηγική του. Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν sτρατιωτικά πλήγματα σε επιλεγμένους στόχους του καθεστώτος, kυβερνοεπιθέσεις στις υποδομές του Ιράν, νέες σκληρές κυρώσεις και ψηφιακή ενίσχυση των αντικαθεστωτικών.

Υπάρχει ωστόσο έντονος προβληματισμός ότι μια στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να δώσει «τροφή» στην προπαγάνδα του καθεστώτος, παρουσιάζοντας τις διαδηλώσεις ως υποκινούμενες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η απάντηση της Τεχεράνης και οι προκλήσεις του Χαμενεΐ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε έτοιμος για «δίκαιες διαπραγματεύσεις», προειδοποιώντας όμως ότι η χώρα του είναι «πλήρως προετοιμασμένη για πόλεμο» αν οι συνομιλίες αποτύχουν. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιχείρησε να δείξει ισχύ, χαιρετίζοντας τις κινητοποιήσεις υποστηρικτών του καθεστώτος στην Τεχεράνη και χαρακτηρίζοντάς τες «προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς».

White House Press Secretary Karoline Leavitt states that airstrikes are “one of the many, many option that are on the table” for President Trump to use against Iran, but adds that diplomacy is always the first option for the President. pic.twitter.com/rKPV9YEr73 — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κράτησε κλειστά τα χαρτιά της κυβέρνησης, δηλώνοντας πως «μόνο ο ίδιος ο πρόεδρος γνωρίζει τι θα πράξει τελικά», ενώ οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ διαθέτει πλέον ισχυρό μοχλό πίεσης, καθώς οι σύμμαχοι του Ιράν (Χαμάς, Χεζμπολάχ) έχουν εξασθενήσει σημαντικά.