Οικονομικό σοκ από τις ΗΠΑ: Επιβολή δασμών σε όσους κάνουν δουλειές με την Τεχεράνη

Σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε την άμεση επιβολή δασμών σε κάθε κράτος που πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, οποιαδήποτε χώρα πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταβάλλει δασμό ύψους 25% επί του συνόλου των συναλλαγών που διεξάγει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η παρούσα διαταγή είναι οριστική και αμετάκλητη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος!» έγραψε ο Τραμπ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποια τρίτη χώρα εισάγει ή εξάγει ο,τιδήποτε στο Ιράν θα υπόκειται αυτομάτως σε δασμούς ύψους 25% επί του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών που διεξάγει με τις ΗΠΑ.

Οι κύριες εξαγωγές του Ιράν επικεντρώνονται στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά παράγωγα, ενώ ακολουθούν ορυκτά (σίδηρος, χαλκός) και αγροτικά προϊόντα όπως τα φιστίκια και το σαφράν.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% λειτουργεί ως τελεσίγραφο προς τη διεθνή κοινότητα. Για το Ιράν, η κίνηση αυτή απειλεί με πλήρη οικονομική ασφυξία, καθώς στερεί από το καθεστώς το απαραίτητο συνάλλαγμα και το οδηγεί σε διεθνή απομόνωση.

Για τις χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη (όπως η Κίνα, η Ινδία και κράτη της Ε.Ε.), το δίλημμα είναι υπαρξιακό με την πρόσβαση στην ιρανική ενέργεια από την μια πλευρά και την επιβολή εξοντωτικών δασμών από τις ΗΠΑ από την άλλη. Οι επιπλέον δασμοί -λόγω συναλλαγής με το Ιράν- θα καταστήσουν τα προϊόντα αυτών των χωρών μη ανταγωνιστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάζοντας τις εταιρείες να διακόψουν άμεσα κάθε συνεργασία με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι η ανατάραξη των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και η αύξηση του κόστους παραγωγής διεθνώς.