Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ιδιωτικό τζετ συνετρίβη κατά την απογείωση στο Μέιν

Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στην πολιτεία του Μέιν, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το δυστύχημα αφορά δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Bombardier Challenger 600 και σημειώθηκε την Κυριακή περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα) στο διεθνές αεροδρόμιο Bangor. Η FAA ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για τα αίτια της συντριβής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές η τύχη ή οι ταυτότητες των επιβαινόντων.

Κυβερνητικός αξιωματούχος, που ενημερώθηκε για το περιστατικό, ανέφερε στο Reuters ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε εκτεταμένη πυρκαγιά. Λίγο πριν από το ατύχημα, στο αεροδρόμιο είχε αρχίσει να χιονίζει ελαφρά, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν δώσει ενδείξεις ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Την ίδια ώρα, προειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα ίσχυε για το μεγαλύτερο μέρος του Μέιν, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης της πολιτείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν προερχόμενο από το Τέξας.

Η εταιρεία που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του αεροσκάφους έχει την ίδια διεύθυνση στο Χιούστον με το δικηγορικό γραφείο Arnold & Itkin, που ειδικεύεται σε υποθέσεις προσωπικών τραυματισμών. Όπως προκύπτει από τα αρχεία της FAA, το αεροσκάφος τέθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2020. Στην έρευνα θα συμμετάσχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).