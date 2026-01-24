Αλβανία: Στις φλόγες τα Τίρανα από αντικυβερνητική διαδήλωση - Σοβαρά επεισόδια και τραυματισμοί
Έπεσαν μολότοφ και χημικά έπειτα από ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα.
Η αντικυβερνητική διαδήλωση που έγινε στα Τίρανα της Αλβανίας, το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, με μολότοφ και χρήση χημικών, έξω από το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του Έντι Ράμα.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, μόλις είχε τελειώσει την ομιλία του, όταν διαδηλωτές, άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ ενώ οι αστυνομικοί «απάντησαν» κάνοντας χρήση χημικών.
Τα επεισόδια δεν τελείωσαν και ξεκίνησε νέος γύρος, στο Κοινοβούλιο.
Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, είναι ενδεικτικές της απίστευτης έντασης που δημιουργήθηκε στα Τίρανα.
Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 αστυνομικοί αλλά και άγνωστος για την ώρα, αριθμός διαδηλωτών.